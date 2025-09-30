Fallece de forma inesperada una doctora cubana en México

Vídeos relacionados:

Una doctora cubana falleció repentinamente en la ciudad de Xalapa, estado de Veracruz, mientras cumplía misión en México, según informó el medio local alcalorpolitico.com.

El cuerpo de la médica, cuya identidad no fue revelada, fue hallado en la vivienda donde residía y, de acuerdo con los reportes, no presentaba signos de violencia.

Autoridades locales y representantes del sector salud participaron en un homenaje póstumo en su memoria, donde destacaron su entrega y el servicio prestado a la población mexicana.

El suceso ha dejado al descubierto la vulnerabilidad de muchos médicos cubanos que viajan a México en solitario, como parte del convenio bilateral para reforzar el sistema de salud público.

En este caso, fueron compañeros de trabajo y funcionarios mexicanos quienes acompañaron el proceso de despedida y asumieron las gestiones para la repatriación del cuerpo a Cuba.

Más allá de la tragedia personal, la noticia se produce en medio del debate sobre la presencia de galenos de la isla en México. La presidenta Claudia Sheinbaum ha defendido la continuidad del programa pese a las sanciones de Estados Unidos, que acusa al régimen de La Habana de utilizar estas misiones como una forma de “trabajo forzado” y retener buena parte de los salarios de los profesionales.

Investigaciones periodísticas en México han revelado que entre 2022 y 2025 el programa IMSS-Bienestar transfirió más de 2,019 millones de pesos (unos 105 millones de dólares) al régimen cubano y a empresas estatales vinculadas, sin que existan indicadores claros de desempeño de los médicos desplegados.

El fallecimiento inesperado de esta doctora cubana, lejos de su tierra y de sus seres queridos, añade un rostro humano al polémico acuerdo, en el que detrás de las cifras millonarias y los discursos políticos, hay vidas que enfrentan la distancia, la soledad y, en ocasiones, la muerte en circunstancias difíciles.

