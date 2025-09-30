Demora en servicios funerarios provoca protesta en Holguín

Un hecho insólito y doloroso sacudió este fin de semana al Reparto Luz, en la ciudad de Holguín, donde una familia tuvo que esperar más de 15 horas para que los servicios funerarios recogieran el cuerpo de una anciana fallecida en su vivienda.

Según denuncias difundidas en redes sociales, la mujer murió alrededor de la medianoche y hasta las tres de la tarde del día siguiente no había acudido ninguna autoridad ni personal funerario para trasladarla.

Tras largas horas de espera, la familia decidió sacar el cadáver de la vivienda y dejar el cuerpo de la anciana tendido sobre una cama colocada a la intemperie en el umbral de la casa, mientras familiares y vecinos exigían una respuesta y protestaban en la calle.

Las imágenes y videos divulgados mostraron a la hija de la fallecida abrazada al cuerpo de su madre, sumida en el dolor, y a otros familiares que decidieron bloquear la calle en señal de crítica por lo que calificaron de abandono institucional.

En medio de la indignación, algunos gritos escaparon de las gargantas de los dolientes: “Miren la hora que es y aquí no ha venido nadie del gobierno para dar la cara, todo es mentiras y promesas”.

“Aquí no hay nada. El que tiene billetes en el bolsillo es el que puede. El que no, se lo comen los gusanos”, protestó una holguinera ante la consternación de los vecinos, entre los cuales hubo voces que reafirmaron la denuncia.

El caso se convirtió rápidamente en símbolo de indignación en la comunidad. “Si no hay dignidad para los vivos, ¿qué podemos esperar para los muertos?”, cuestionó el activista Magdiel Jorge Castro en sus redes sociales.

Usuarios en plataformas como Facebook y X (antes Twitter) calificaron lo ocurrido como una muestra del colapso de los servicios públicos en la isla. Otros reprocharon que ni siquiera en la muerte se respete a los ciudadanos.

La demora en el levantamiento del cadáver desató una escena de dolor y rabia que trascendió el ámbito familiar. Algunos residentes colocaron obstáculos en la calle como señal de protesta, mientras otros se unieron al reclamo, visiblemente conmovidos por la situación.

En Cuba, los retrasos en los servicios funerarios no son inusuales, debido a la escasez de recursos, la falta de transporte y la desorganización institucional. Sin embargo, la magnitud de este caso, evidenciada por las imágenes difundidas, ha generado un impacto profundo en la opinión pública.

Para muchos, el hecho no solo refleja la crisis material que atraviesa el país, sino también la pérdida de valores básicos de respeto hacia la vida y la muerte. “Es una atrocidad difícil de publicar, pero más atroz es que estuvo ahí expuesta durante más de 15 horas”, lamentó otro internauta que compartió la denuncia.

La protesta en el Reparto Luz, marcada por el dolor y la impotencia, se ha convertido en una metáfora del abandono que sienten miles de familias cubanas frente a un sistema incapaz de garantizar dignidad ni siquiera en los momentos finales de la existencia.

El colapso de los servicios funerarios en Cuba

La indignación que estalló en Holguín no es un hecho aislado, sino parte de una crisis nacional en los servicios funerarios que incluso la prensa oficialista ha comenzado a reconocer.

En julio de 2025, la emisora estatal Radio Mayabeque admitió en un reportaje que despedir a un ser querido en Cuba se ha convertido en una “carrera de obstáculos”, marcada por carencias materiales, abandono institucional y una profunda deshumanización.

Según ese trabajo, en la funeraria local, al igual que muchas otras en el país, apenas existen condiciones mínimas para velar a los difuntos: no hay ventiladores, asientos ni flores, y las capillas están en ruinas, sucias y mal iluminadas.

El traslado al cementerio puede tardar horas —incluso más de un día— debido a la falta de combustible y a la escasez de vehículos, lo que obliga a las familias a conservar los cuerpos en condiciones indignas.

Los ataúdes, muchas veces mal ensamblados y con medidas inadecuadas, se entregan a los dolientes como parches de madera. En ocasiones, los trabajadores deben improvisar frente a los familiares, abriendo tapas selladas con herramientas caseras y cerrándolas luego “con lo que se pueda”, sin ningún respeto ni solemnidad.

El caos logístico se evidencia en escenas cada vez más frecuentes: dolientes trasladando ataúdes a pie, en carretillas, camiones de carga o incluso en hamacas improvisadas, como ocurrió en Imías, Guantánamo, con el cuerpo de un niño en febrero pasado.

En otros casos, los vecinos denuncian esperas de más de 12 horas para el levantamiento de cadáveres, como sucedió en Granma, donde una familia tuvo que apelar a las redes sociales para conseguir un ataúd y transporte para un pariente fallecido.

Los cementerios tampoco escapan a la desidia. En muchos camposantos no hay agua, drenaje ni iluminación, y se han reportado saqueos de bóvedas y restos humanos. A menudo, los sepultureros exigen a las familias comprar cemento por su cuenta para poder sellar las tumbas.

Aunque el gobierno ha anunciado la incorporación de carros fúnebres eléctricos y la participación de empresas estatales en la producción de vehículos, estas medidas resultan insuficientes frente al deterioro estructural del sistema.

El resultado es un panorama en el que la muerte, en lugar de ser un momento de recogimiento y respeto, se convierte en una experiencia marcada por la frustración, la rabia y la humillación.

En palabras del propio reportaje oficialista, la realidad es que en Cuba hoy “ni siquiera el descanso final está asegurado”.