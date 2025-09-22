Asaltan la tienda Kicked Up Miami: "se llevaron $50,000 en mercancía"

La tienda de ropa urbana Kicked Up Miami, ubicada en West Miami, fue blanco de un robo relámpago en la madrugada del domingo 14 de septiembre. En menos de tres minutos, al menos cuatro individuos forzaron la entrada principal a martillazos y se llevaron mercancía valorada en más de 50,000 dólares, incluyendo una caja registradora con 8,000 dólares en efectivo, parte de los cuales estaban destinados al tratamiento contra el cáncer de la madre del dueño, Axel Rosario.

“Nos robaron. En menos de 3 minutos, los ladrones se llevaron miles de dólares en mercancía y una caja fuerte”, denunció el negocio a través de su cuenta de Instagram, donde también compartieron el video del robo captado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a los sujetos rompiendo a golpes la puerta principal y cargando con rapidez bolsas y cajas hacia una camioneta estacionada en la entrada.

Rosario explicó que la tienda ha sido clave para cubrir los gastos médicos de su madre, diagnosticada con cáncer en etapa 4. “Muchos de ustedes quizá no lo sepan, pero esta tienda ayuda a mi madre con sus gastos y medicamentos para el cáncer”, escribió. Y añadió: “La única forma en que hemos podido costear sus tratamientos ha sido a través de Kicked Up (que ella ayudó a construir cuando empezamos)”.

Durante un video publicado por la propia tienda, Axel relató que el asalto ocurrió a las 4:30 a.m. y que recibió alertas en su teléfono pocos minutos después.

En una entrevista concedida a Telemundo 51, Rosario detalló que los ladrones rompieron la puerta principal a martillazos y se turnaron para entrar y sacar mercancía. Usaron cajas plásticas para llevarse más de 180 piezas de ropa y una caja fuerte con efectivo. Reiteró que lo más doloroso no fue la pérdida económica, sino el golpe emocional y familiar, ya que el dinero robado incluía fondos que serían destinados a cubrir exámenes médicos y medicamentos no cubiertos por el seguro de salud.

La cadena Local10 News recogió también declaraciones de un empleado de la tienda, quien calificó el hecho como “desgarrador”. Rosario, por su parte, envió un mensaje directo a los responsables: “Trabajen, como hacemos todos. No necesitan robar”.

Las imágenes del robo permitieron capturar la placa del vehículo utilizado por los sospechosos, una evidencia clave que ya fue entregada al Departamento de Policía de West Miami, a cargo de la investigación. Hasta el momento no se han realizado arrestos, pero las autoridades instan a la comunidad a compartir cualquier información que permita identificar a los implicados.

“El GoFundMe no es para la tienda ni para recuperar la ropa. Es para ayudar a mi mamá con sus medicamentos mientras nos recuperamos”, subrayó el dueño de Kicked Up, quien insiste en que cualquier tipo de apoyo, incluso compartir el video, puede marcar la diferencia.

