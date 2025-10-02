"¿Cuántos regresarían a Cuba si sucediera esto?": El video con IA que sacó lágrimas a cubanos en redes

Un video creado con inteligencia artificial ha conmovido profundamente a los cubanos en redes sociales, al mostrar lo que muchos describen como “la Cuba que todos soñamos”.

Las imágenes, compartidas en la cuenta @Vɪsᴍᴀʀᴋ_break_free44, están cargadas de nostalgia y esperanza y presentan un país transformado: con el poder derrocado, termoeléctricas modernas funcionando a plena capacidad, ciudades iluminadas y llenas de vida, tiendas repletas de productos, y viviendas completamente renovadas.

Más allá del montaje visual, lo que realmente tocó fibras fue la reacción emocional de los internautas. Decenas de cubanos fuera de la isla dejaron mensajes cargados de dolor, esperanza y deseo de regresar a su tierra si esa imagen utópica alguna vez se hiciera realidad.

"Yo sin pensarlo dos veces"; "Esto es un sentimiento que solo los cubanos entenderán"; "Ojalá sucediera Dios permita para poder regresar y también por todos los que se encuentran allá que no han podido salir"; "¿Puedo llorar con el vídeo?"; "Soñar con volver a Cuba y ser felices de nuevo, nunca está de más"; "No creo que exista un solo cubano en este planeta que no extrañe su tierra. Yo volvería a mis raíces sin pensarlo"; "Si se cayera el comunismo y eso pasara pues sin pensarlo voy para mi tierra"; "Tengo mis maletas listas como miles más"; "Te digo algo si eso pasa me voy solo con el pasaporte y me hago mi reto caminar desde El Cotorro hasta Malecón sin parar lo puedo asegurar", escribieron algunos.

Sin embargo, también hubo quienes reaccionaron desde una perspectiva más pesimista o realista, recordando las heridas del pasado y las condiciones actuales del país: "No creo: ni con toda la electricidad del mundo me devuelven lo que me robaron ahí"; "Sería una utopía y eso es imposible, ¿creen que si Cuba llega a tener arreglo el pueblo va a disfrutar de sus frutos? Lastimosamente no , si le llegan a meter mano es para sacarle plata no será por amor al arte ni por bondad"; "No volvería porque eso nunca pasará sigan soñando verdad a soñar no cuesta nada Cuba lleva 65 años en la mierda y seguirá"; "No quiero ser pesimista pero eso nunca va a pasar o aún faltan muchísimos años porque el cubano sigue soportando apagones, falta de agua, de medicina, de gas, etc. y no hacen NADA para acabar con esta dictadura, en vez de unirse el pueblo entero se dedican a alejarse o llamar ‘loco’ a los que sí salen a gritar y protestar, en vez de unirse la isla entera".

El video se ha vuelto viral no solo por la Cuba que muestra, sino por poner sobre la mesa una pregunta que muchos se hacen en silencio: ¿cuántos cubanos regresarían si algún día Cuba renaciera de sus ruinas?

