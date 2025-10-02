La reacción de un abuelo cubano de 91 años al preparar por primera vez una cápsula de café en España

Un emotivo momento protagonizado por un anciano cubano de 91 años se ha hecho viral en redes sociales, luego de que su hija compartiera en TikTok el instante en que le mostraba por primera vez cómo funciona una cápsula de café en España.
En el video, publicado en la cuenta @yaredecuba, se observa al hombre, recién llegado de Cuba, curioso y sorprendido ante la máquina de café y las cápsulas. Su hija escribió: “Le enseño a mi papá de 91 años recién llegado de Cuba qué es una cápsula de café”.
La cubana comentó además que “todo le asombra y pregunta, 91 años como roble”, resaltando la vitalidad de su padre a pesar de la edad.
Los usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño y admiración: “Siento admiración cómo puede durar la gente tantos años viviendo en Cuba”, expresó uno. Otro comentó: “Qué lindo, Dios lo bendiga”.
No faltaron quienes recordaron el café tradicional de la isla, considerado por muchos más auténtico que las cápsulas industriales. “Si él supiera que es mejor y más bueno el café que solía hacer en su país, eso es de todo menos café”, escribió un internauta.
La escena refleja el contraste entre la vida en Cuba y la experiencia de los cubanos al emigrar, donde se enfrentan a costumbres y tecnologías cotidianas que resultan novedosas para quienes vivieron gran parte de su vida en la isla.
Preguntas frecuentes sobre la experiencia de cubanos mayores con nuevas tecnologías y productos en España
¿Por qué se viralizó el video del abuelo cubano de 91 años con la cápsula de café?
El video se volvió viral porque muestra la reacción genuina y asombrada de un abuelo cubano de 91 años al descubrir por primera vez cómo funciona una cápsula de café en España. El contraste entre su vida en Cuba y las tecnologías cotidianas en el extranjero capturó la atención y generó empatía en las redes sociales. Además, la vitalidad del abuelo y los comentarios nostálgicos sobre el café tradicional cubano resonaron con muchas personas.
¿Cómo reflejan estos videos la vida en Cuba y la experiencia de emigrar?
Los videos muestran el impacto emocional y cultural que experimentan los cubanos mayores al enfrentarse por primera vez a tecnologías y productos comunes en países como España. Reflejan el contraste entre la escasez y las limitaciones vividas en Cuba y las oportunidades y comodidades disponibles en otros países. Estas reacciones también funcionan como una denuncia implícita de las carencias que enfrenta el pueblo cubano bajo el régimen socialista.
¿Qué otras experiencias virales han tenido cubanos mayores al emigrar?
Además del abuelo con las cápsulas de café, ha habido numerosos videos virales de cubanos mayores al descubrir productos y tecnologías en el extranjero. Por ejemplo, una abuela de 87 años se emocionó al ver dulces en una pastelería española, y otra reaccionó con asombro al ver langostinos por primera vez. Estos videos, compartidos en redes sociales, generan emociones fuertes y destacan las diferencias entre la vida en Cuba y otros países.
