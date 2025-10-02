La reacción de un abuelo cubano de 91 años al preparar por primera vez una cápsula de café en España

Un emotivo momento protagonizado por un anciano cubano de 91 años se ha hecho viral en redes sociales, luego de que su hija compartiera en TikTok el instante en que le mostraba por primera vez cómo funciona una cápsula de café en España.

En el video, publicado en la cuenta @yaredecuba, se observa al hombre, recién llegado de Cuba, curioso y sorprendido ante la máquina de café y las cápsulas. Su hija escribió: “Le enseño a mi papá de 91 años recién llegado de Cuba qué es una cápsula de café”.

La cubana comentó además que “todo le asombra y pregunta, 91 años como roble”, resaltando la vitalidad de su padre a pesar de la edad.

Los usuarios no tardaron en reaccionar con mensajes llenos de cariño y admiración: “Siento admiración cómo puede durar la gente tantos años viviendo en Cuba”, expresó uno. Otro comentó: “Qué lindo, Dios lo bendiga”.

No faltaron quienes recordaron el café tradicional de la isla, considerado por muchos más auténtico que las cápsulas industriales. “Si él supiera que es mejor y más bueno el café que solía hacer en su país, eso es de todo menos café”, escribió un internauta.

La escena refleja el contraste entre la vida en Cuba y la experiencia de los cubanos al emigrar, donde se enfrentan a costumbres y tecnologías cotidianas que resultan novedosas para quienes vivieron gran parte de su vida en la isla.

