Cubana víctima de violento arresto en Sweetwater dice estar “frustrada” tras nueva audiencia

Con un bastón en una mano y la otra enyesada, Vivian Hernández entró este lunes a una corte criminal de Miami-Dade para asistir a una nueva audiencia previa a su juicio.

Acusada de traspaso, conducta desordenada y resistencia a la autoridad, esta mujer cubana enfrenta no solo un proceso penal, sino también la desilusión y el desgaste emocional de sentirse revictimizada por un sistema que, según denuncia, ha fallado en protegerla.

“Me siento frustrada, me siento cansada y me siento preocupada con lo que es la justicia en este país”, declaró Hernández en entrevista con Univisión.

Me estoy dando cuenta de que la justicia en este país es un privilegio para ricos y un problema para las personas pobres y de bajos recursos, como yo”, añadió.

Un conflicto grabado en video

El caso de Vivian Hernández tomó notoriedad pública tras la difusión de un video que muestra el momento en que fue arrestada violentamente en la oficina del parque de casas móviles Li'l Abner, en Sweetwater.

El altercado ocurrió cuando la mujer intentó pagar su renta, a pesar de estar bajo una orden de desalojo. La situación escaló rápidamente cuando un oficial de policía la confrontó y, según alegan testigos y ella misma, la trató con fuerza desproporcionada.

El impacto del arresto ha sido tanto físico como emocional. Hernández ha necesitado asistencia médica, y las secuelas son visibles: el yeso y el bastón son evidencia de lo que define como un acto de brutalidad policial.

Trasfondo del conflicto: desalojos y resistencia vecinal

Vivian Hernández no es la única residente del parque Li'l Abner que ha enfrentado tensiones con las autoridades y los nuevos propietarios del terreno. Ella, junto con otros vecinos, ha iniciado una demanda civil en contra de los dueños del parque, denunciando una estrategia sistemática de desalojo y acoso.

“A ella este policía la trató como quiso. Como si fuera una ladrona, como si estuviese haciendo algo malo”, afirmó María Victoria Fajardo, otra residente del parque, quien también ha alzado su voz en contra del trato recibido por los inquilinos más vulnerables.

Miguel Herrera, también residente del parque de casas móviles, fue más allá en sus acusaciones. “El nivel de corrupción está impregnado a todos los niveles y están trabajando con una estrategia como para desestimar y para invertir en un mundo al revés, al victimario ponerlo como víctima y viceversa”, denunció.

Demandas cruzadas y riesgo de cárcel

Hernández no solo enfrenta cargos penales, sino que también ha decidido contraatacar legalmente. Ha presentado una demanda contra la ciudad de Sweetwater, alegando uso excesivo de la fuerza por parte del oficial que la arrestó. Este caso de brutalidad policial está en curso, pero la posibilidad de que ella termine tras las rejas preocupa a quienes la apoyan.

De ser hallada culpable, Vivian Hernández podría enfrentar más de un año de prisión, lo que ha generado alarma entre activistas y vecinos del parque. La siguiente audiencia en su caso está programada para el próximo lunes, y será crucial para definir el rumbo de este complejo y polémico proceso.

