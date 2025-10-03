Periodista de Fox señala a Cuba y Venezuela como ejemplos del colapso del socialismo

Vídeos relacionados:

El periodista David Asman, de Fox Business, aseguró en una entrevista con Fox & Friends que Cuba y Venezuela son la prueba más evidente de los “fracasos históricos del socialismo” en el hemisferio.

“Asman recordó que el capitalismo está perdiendo terreno en Estados Unidos, donde solo el 54% de la población lo ve positivamente —un descenso del 6% desde 2021— mientras que casi la mitad de los jóvenes tiene una visión favorable del socialismo”, señaló el canal en la introducción al reportaje.

El comunicador, que trabajó en el Wall Street Journal, afirmó haber visto “muchos experimentos socialistas en América Latina” y describió sus resultados como “un fracaso abyecto”.

Durante la transmisión, Asman retomó el caso cubano a partir de 1959, cuando Fidel Castro negaba ser comunista ante la prensa internacional. “Eso fue una mentira en poco tiempo”, comentó el periodista, al recordar cómo la isla pasó de tener un sector empresarial dinámico a vivir un éxodo masivo hacia Miami.

El reportaje incluyó declaraciones de Francis Suárez, alcalde de Miami de origen cubano, quien sentenció: “Castro llevó a cabo la igualdad de la miseria, la igualdad de la represión y la igualdad de la pobreza”.

Datos citados en el programa apuntaron a que en 2023 la pobreza extrema en Cuba alcanzaba el 88%, una cifra que —según Asman— probablemente sea todavía peor hoy, considerando la opacidad de las estadísticas oficiales.

Venezuela: del petróleo a la hiperinflación

El análisis también se enfocó en Venezuela, “una nación que alguna vez fue próspera y con enorme riqueza petrolera”, pero que bajo el chavismo derivó en una de las crisis económicas más profundas de la región.

El inmigrante y activista venezolano Daniel Dimartino sostuvo que el gobierno “destruyó la industria con controles de precios, altos impuestos y expropiaciones, convirtiendo a uno de los países más ricos en uno de los más pobres del mundo”.

El informe recordó que la inflación venezolana alcanzó un 63,000% en 2018, y aunque descendió a 225% en años recientes, sigue siendo una de las más altas del planeta.

“El socialismo no funciona”

Asman insistió en que los jóvenes estadounidenses que hoy muestran simpatías por el socialismo “no han sido educados con ejemplos reales” y que nunca han visto de cerca sus consecuencias en países como Cuba, Nicaragua, Bolivia o Venezuela.

Incluso subrayó que el sistema cubano sobrevivió durante décadas gracias al financiamiento soviético, que llegó a representar el 60% del PIB, pero tras el colapso de la URSS “el 88% de los cubanos terminó en extrema pobreza”.

Para el periodista, el socialismo —ya sea “duro” o “suave”— “no funciona”, y aseguró que la próxima semana Fox abordará los “experimentos socialistas en Europa”, también considerados fallidos.

