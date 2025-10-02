Venezuela acusa a EE.UU. de incursión aérea con aviones militares

El ministro para la Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, denunció este jueves la presencia de aviones de combate de Estados Unidos que, según aseguró, sobrevolaron cerca de las costas venezolanas en el mar Caribe, en lo que calificó como una “provocación” y “una gran amenaza contra la seguridad de la nación”.

“Denuncio ante el mundo el acoso militar, la amenaza militar del Gobierno de los Estados Unidos sobre el pueblo de Venezuela; denuncio ante el mundo esta situación que, repito, no deja de ser una provocación, pero también una amenaza a nuestra seguridad nacional”, manifestó Padrino López durante un balance de operaciones de la Fuerza Armada transmitido por el canal estatal VTV.

El ministro señaló que el sistema de defensa aérea venezolano detectó aviones de combate estadounidenses, cuya presencia fue “comprobada y verificada”, incluso —según dijo— por una aerolínea internacional que notificó a la torre de control del aeropuerto de Maiquetía sobre la cercanía de las aeronaves.

“Nunca habíamos visto este despliegue de aviones. Sabemos que están estacionados en Puerto Rico, de la clase F-35, pero atreverse a acercarse a territorio venezolano… los estamos viendo, quiero que lo sepan. Y quiero que sepan que eso no nos intimida”, afirmó.

De acuerdo con los datos ofrecidos por el titular de Defensa, se detectó la presencia de más de cinco vectores con características de vuelo de 400 nudos y a una altitud de 35.000 pies.

Padrino López recordó que en septiembre ya había denunciado vuelos de “inteligencia” de Estados Unidos contra Venezuela, y alertó sobre un plan de intervención militar que, a su juicio, busca desplazar al presidente Nicolás Maduro.

“Siempre se han dado operaciones de inteligencia en los aviones del Ejército de los Estados Unidos en el Caribe, pero ahora pasaron de un patrón diurno al nocturno y de madrugada, y triplicaron, en agosto, las operaciones de exploración contra Venezuela”, explicó.

Actualmente, Estados Unidos mantiene al menos ocho buques de guerra en la región, además de un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear y más de 4.500 soldados, como parte de una operación en el mar Caribe.

Washington también ha desplegado cazas F-35B de última generación en Puerto Rico, para reforzar las operaciones contra el narcotráfico procedente de Venezuela y otros países de suramérica, un señalamiento que Caracas rechaza y considera un acto de hostilidad.