Venezuela ya está en Navidad tras decreto de Nicolás Maduro

El régimen de Nicolás Maduro adelantó oficialmente las celebraciones navideñas en Venezuela con conciertos, luces y un fuerte mensaje político dirigido a Estados Unidos, en medio de la creciente tensión con la administración del presidente Donald Trump.

“En homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes... ¡arranca la Navidad! Para todos y todas, ¡llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad!”, expresó Maduro en un video difundido por el gobierno chavista en su canal de Telegram, marcando el inicio simbólico de las fiestas desde la plaza Bolívar de Caracas.

Durante el acto, la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, activó el encendido de luces navideñas ante cientos de personas que se congregaron en la emblemática plaza, algunas con disfraces y bengalas. “¡Que se escuche ese grito de felicidad de todo el pueblo de Caracas!”, exclamó.

Maduro aprovechó las celebraciones para enviar un mensaje con carga política. “Porque nadie podrá arrebatarnos la paz, la tranquilidad con guerra económica y mediática, presiones territoriales y artimañas impuestas por el imperio”, afirmó, en alusión a Washington.

En redes sociales, compartió un nuevo episodio del dibujo animado oficialista Súper Bigote, reforzando su discurso contra lo que califica como “agresiones externas” por parte del gobierno estadounidense.

Las celebraciones navideñas anticipadas en Venezuela se producen mientras Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el mar Caribe, supuestamente para combatir el narcotráfico procedente de Caracas, según declaraciones de Trump.

Mensaje de Nicolás Maduro

Desde septiembre, Maduro había adelantado su intención de declarar el inicio de la Navidad antes de tiempo, como ya ha hecho en años anteriores desde su llegada al poder en 2013. Según él, esta medida es una “fórmula” que ha funcionado “para la economía, la cultura y la alegría del pueblo”.

En paralelo al encendido de luces en Caracas, se iluminó la tradicional cruz del Waraira Repano (conocido como el Ávila), símbolo navideño de la capital venezolana.

El jefe de Gobierno de Caracas, Nahum Fernández, anunció que en los próximos días se irá revelando una agenda cultural organizada junto al Ministerio de Cultura. “Aquí somos gente feliz, somos gente alegre, allá los amargados que están en otros países que no les gusta la Navidad”, ironizó.

Publicaciones en Telegram

En Petare, considerada la favela más grande del país, se realizó otra celebración impulsada por la Guardia del Pueblo, que incluyó entrega de gorros navideños y bengalas a niños. El mayor Jhoan Manuel Olages afirmó que las actividades se realizan “en perfecta fusión popular-militar-policial”.

La activista Diana Romero, de la organización Una Sonrisa, Una Esperanza, defendió el adelanto de las festividades: “Así el venezolano se olvida de todo eso que lo tiene en zozobra”, dijo, aludiendo a la presencia militar estadounidense cerca de las costas venezolanas.

Mientras tanto, en Maracaibo, capital del estado Zulia, cientos de personas se congregaron en la plaza de la República para otra celebración con música y actos oficiales.

Estas celebraciones ocurren apenas dos días después de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciara que Maduro firmó un “decreto de conmoción externa”, que otorga facultades especiales en defensa y seguridad ante lo que calificó como “amenazas del imperio”.