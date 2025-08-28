Migrantes cubanos lideran flujo por Honduras hacia EE.UU. en el 2025

Vídeos relacionados:
Más de 21,000 migrantes en situación de vulnerabilidad ingresaron a Honduras entre enero y julio de 2025 en su ruta hacia Estados Unidos, y la gran mayoría eran cubanos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).
De acuerdo con datos publicados por la agencia EFE, el estudio de la OIM señala que en ese periodo 21,617 migrantes entraron a territorio hondureño, de los cuales el 83 % eran ciudadanos cubanos.
El resto correspondía a ecuatorianos (5 %), chinos (3 %) y personas de otras nacionalidades (9 %).
El flujo migratorio refleja un patrón diverso: el 53,8 % se desplazaba de norte a sur, mientras que el 46,2 % lo hacía de sur a norte.
Además, más de la mitad de los migrantes (54 %) viajaban solos, en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 35 años.
Las razones principales para emprender este viaje siguen siendo la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida (55,7 %), así como la reunificación familiar (32 %).
Lo más leído hoy:
Otros motivos incluyen el retorno al lugar de origen, la persecución o violencia dirigida y, en menor medida, solicitudes de asilo.
El informe también destaca que el 29 % de los migrantes afirmó haber sufrido discriminación, principalmente por su nacionalidad, mientras que un 15 % reportó haber sido detenido por actores no estatales durante el recorrido.
En paralelo, la OIM informó que 18,291 migrantes, en su mayoría venezolanos, retornaron a Sudamérica en el mismo periodo, y que 20,362 hondureños fueron repatriados, principalmente desde Estados Unidos (73 %) y México (23 %).
El jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM en Honduras, Ismael Cruceta, subrayó que este fenómeno exige más cooperación internacional.
“Es fundamental garantizar asistencia humanitaria a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, porque los derechos humanos son universales y todos tienen derecho a condiciones básicas y dignas en su vida cotidiana”, declaró.
El más reciente informe de la OIM confirmó que los cubanos encabezan el flujo migratorio por Honduras hacia Estados Unidos. Sin embargo, a inicios de año se reportó que había descendido el número de migrantes en la región, la llamada “ruta cubana” nunca se detuvo y volvió a intensificarse en el verano.
En enero ya se había advertido la magnitud del fenómeno, cuando 60,000 cubanos atravesaron Honduras en su camino hacia el norte.
Ese tránsito también se refleja en Guatemala, donde las autoridades interceptaron a 88 migrantes, entre ellos ciudadanos cubanos, evidenciando los riesgos del trayecto.
A la par, los gobiernos de la región han endurecido requisitos. Recientemente, Panamá prorrogó la exigencia de visa de tránsito para cubanos, lo que complica aún más las posibilidades de quienes buscan llegar a Estados Unidos por vías irregulares.
Preguntas frecuentes sobre la migración cubana hacia Estados Unidos y otros destinos
¿Por qué los cubanos lideran el flujo migratorio hacia Estados Unidos en 2025?
Los cubanos lideran el flujo migratorio hacia Estados Unidos debido a la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida, así como la reunificación familiar. La crisis económica y política en Cuba es un factor determinante que impulsa a sus ciudadanos a emigrar. Además, la ruta a través de Nicaragua y Honduras sigue siendo activa, facilitando el tránsito de cubanos hacia el norte.
¿Cómo han afectado las políticas migratorias de Estados Unidos a los cubanos en 2025?
Las políticas migratorias de Estados Unidos, especialmente bajo la administración de Donald Trump, han endurecido significativamente los controles fronterizos, limitando las opciones de ingreso irregular para los cubanos. Esto ha llevado a una drástica disminución en los cruces fronterizos y ha obligado a muchos cubanos a replantearse sus estrategias migratorias, optando en algunos casos por establecerse en México en lugar de continuar hacia Estados Unidos.
¿Qué riesgos enfrentan los migrantes cubanos durante su tránsito por Centroamérica?
Los migrantes cubanos enfrentan riesgos como discriminación, detención por actores no estatales, extorsiones, abusos y detenciones arbitrarias. Estos peligros son comunes durante su tránsito por países centroamericanos como Honduras y Guatemala, y destacan la necesidad de cooperación internacional y asistencia humanitaria para garantizar su seguridad.
¿Qué alternativas están considerando los cubanos ante las restricciones migratorias en Estados Unidos?
Ante las restricciones en Estados Unidos, muchos cubanos están optando por establecerse en México o solicitar refugio en Brasil. México se ha convertido en un destino atractivo debido a la posibilidad de establecer una vida y trabajar, mientras que Brasil ha visto un aumento significativo en las solicitudes de refugio de ciudadanos cubanos, aunque con bajas tasas de aceptación.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.