Migrantes cubanos lideran flujo por Honduras hacia EE.UU. en el 2025

Más de 21,000 migrantes en situación de vulnerabilidad ingresaron a Honduras entre enero y julio de 2025 en su ruta hacia Estados Unidos, y la gran mayoría eran cubanos, según un informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

De acuerdo con datos publicados por la agencia EFE, el estudio de la OIM señala que en ese periodo 21,617 migrantes entraron a territorio hondureño, de los cuales el 83 % eran ciudadanos cubanos.

El resto correspondía a ecuatorianos (5 %), chinos (3 %) y personas de otras nacionalidades (9 %).

El flujo migratorio refleja un patrón diverso: el 53,8 % se desplazaba de norte a sur, mientras que el 46,2 % lo hacía de sur a norte.

Además, más de la mitad de los migrantes (54 %) viajaban solos, en su mayoría hombres jóvenes de entre 18 y 35 años.

Las razones principales para emprender este viaje siguen siendo la búsqueda de empleo y mejores condiciones de vida (55,7 %), así como la reunificación familiar (32 %).

Otros motivos incluyen el retorno al lugar de origen, la persecución o violencia dirigida y, en menor medida, solicitudes de asilo.

El informe también destaca que el 29 % de los migrantes afirmó haber sufrido discriminación, principalmente por su nacionalidad, mientras que un 15 % reportó haber sido detenido por actores no estatales durante el recorrido.

En paralelo, la OIM informó que 18,291 migrantes, en su mayoría venezolanos, retornaron a Sudamérica en el mismo periodo, y que 20,362 hondureños fueron repatriados, principalmente desde Estados Unidos (73 %) y México (23 %).

El jefe de la Unidad de Soporte a Programas de la OIM en Honduras, Ismael Cruceta, subrayó que este fenómeno exige más cooperación internacional.

“Es fundamental garantizar asistencia humanitaria a todas las personas, sin importar su estatus migratorio, porque los derechos humanos son universales y todos tienen derecho a condiciones básicas y dignas en su vida cotidiana”, declaró.

El más reciente informe de la OIM confirmó que los cubanos encabezan el flujo migratorio por Honduras hacia Estados Unidos. Sin embargo, a inicios de año se reportó que había descendido el número de migrantes en la región, la llamada “ruta cubana” nunca se detuvo y volvió a intensificarse en el verano.

En enero ya se había advertido la magnitud del fenómeno, cuando 60,000 cubanos atravesaron Honduras en su camino hacia el norte.

Ese tránsito también se refleja en Guatemala, donde las autoridades interceptaron a 88 migrantes, entre ellos ciudadanos cubanos, evidenciando los riesgos del trayecto.

A la par, los gobiernos de la región han endurecido requisitos. Recientemente, Panamá prorrogó la exigencia de visa de tránsito para cubanos, lo que complica aún más las posibilidades de quienes buscan llegar a Estados Unidos por vías irregulares.

