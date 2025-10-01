Una joven cubana que vive en Estados Unidos conmovió a decenas de personas en TikTok tras compartir un video lleno de gratitud, donde muestra emocionada que por fin ha podido comenzar a ayudar a su mamá en Cuba, después de casi dos años de haber emigrado.

Yeilan Crombet Pérez, quien publica contenido en TikTok bajo el usuario @dra.yeilan.crombet, compartió imágenes de una lavadora nueva, comprada para su madre, acompañadas de un mensaje lleno de sentimientos: "Por fin, a 1 año y 11 meses de estar en este país, puedo ayudar a mi mamita".

En el video, que incluye emojis de oración, corazones y caritas llorando de emoción, la joven también anuncia que su objetivo es comprarle una nueva casa a su madre: “Pronto vamos para tu nueva casita, mami. ¡Gracias Dios!”, escribió.

El gesto tocó el corazón de muchos usuarios, que no dudaron en dejarle mensajes de apoyo y bendiciones. “Qué bueno, mi negra”, escribió un seguidor. Otro comentó: “Bendiciones infinitas, corazón, y salud para tu mami”. También le dijeron: “El hijo que ayuda a sus padres siempre tiene la bendición de Dios”.

“Bendiciones, mi ahijada. Orula dice que una buena hija es bendecida por Dios y todos los Orishas”, le escribió otro internauta, resaltando el orgullo que sienten muchos cuando un familiar logra apoyar a los suyos desde el exterior.

Este tipo de publicaciones se ha vuelto cada vez más frecuente entre cubanos emigrados, quienes, tras largos sacrificios, consiguen enviar ayuda a sus familias en la isla. La historia de Yeilan es un reflejo de miles de realidades similares: jóvenes que dejaron todo atrás para buscar un futuro mejor y poder apoyar a los que se quedaron en Cuba.

