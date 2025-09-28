Una cubana identificada en TikTok como Nile Coello (@nile_coello) ha generado numerosos comentarios tras compartir su decisión de mudarse con su esposo a un RV para dejar de pagar alquiler.
“Ya no pago ni una renta más”, dice con seguridad en un video que muestra la avalancha de cajas y bolsas negras que tuvieron que meter en su nueva casa rodante. “Todos los años vivimos renovando contrato para pagarles el dinero de nosotros a alguien más, así que decidimos comprarnos un RV”, explicó mientras mostraba el caos de su mudanza en plena madrugada.
Según cuenta, adaptarse al espacio reducido no ha sido fácil, pero tampoco imposible: “Aquí nos lo estaban entregando, eran la 1 de la mañana. No había ni por dónde caminar cuando metimos todo”.
El video no solo ha generado simpatía, sino también un aluvión de preguntas. Algunos dudan si realmente es más barato que un alquiler, pero Nile no se deja amilanar: “Obvio no se vive gratis, pero seguro pago menos que tú”, respondió a uno de los comentarios.
Otros usuarios cubanos que también viven en casas rodantes contaron sus experiencias: “Yo vivo en un RV y no tengo nada que envidiarle a un apartamento”, escribió uno. “Así es, la renta nos va a matar, mejor un RV y vivir más tranquilo”, opinó otro.
Nile ha prometido seguir compartiendo su experiencia en próximos videos, incluyendo detalles sobre los costos, el estacionamiento y cómo lograron organizarse en su nuevo espacio. Su historia ha despertado la curiosidad de muchos… y quién sabe, quizás también las ganas de hacer las maletas y cambiar de estilo de vida.
Preguntas frecuentes sobre vivir en un RV en Estados Unidos
¿Es más económico vivir en un RV que alquilar un apartamento?
Vivir en un RV no siempre es más económico que alquilar un apartamento. Aunque algunos eligen este estilo de vida para ahorrar en alquiler, los costos mensuales pueden ser comparables a los de una vivienda fija. Los gastos incluyen el pago del RV, seguro, estacionamiento y otros servicios, que pueden sumar hasta 2,000 dólares mensuales.
¿Cuáles son las ventajas de vivir en un RV?
Una de las principales ventajas de vivir en un RV es la libertad de movimiento. Puede desplazarse a diferentes lugares según las oportunidades laborales o preferencias personales. Además, ofrece la posibilidad de estar en contacto directo con la naturaleza y conocer diversos lugares sin estar atado a una ubicación fija.
¿Es fácil adaptarse a vivir en un espacio reducido como un RV?
Adaptarse a vivir en un RV puede ser un desafío, pero es posible. Muchas personas destacan que, aunque el espacio es reducido, se puede organizar de manera eficiente para tener comodidad. La clave está en tener un enfoque minimalista y optimizar el uso del espacio disponible.
¿Qué aspectos negativos tiene vivir en un RV?
Vivir en un RV puede presentar ciertos desafíos, como el espacio limitado. Aunque no hay problemas graves, el espacio reducido puede ser un inconveniente para algunas personas. Además, es importante considerar los costos ocultos, como reparaciones y mantenimiento, que pueden surgir al vivir en una casa rodante.
¿Por qué cada vez más cubanos eligen vivir en un RV en Estados Unidos?
Muchos cubanos eligen vivir en un RV por la búsqueda de libertad y flexibilidad. Este estilo de vida permite explorar diferentes lugares, adaptarse a nuevas oportunidades laborales sin comprometerse con contratos a largo plazo y escapar de los altos costos de alquiler en áreas urbanas.
