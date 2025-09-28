Una cubana identificada en TikTok como Nile Coello (@nile_coello) ha generado numerosos comentarios tras compartir su decisión de mudarse con su esposo a un RV para dejar de pagar alquiler.

“Ya no pago ni una renta más”, dice con seguridad en un video que muestra la avalancha de cajas y bolsas negras que tuvieron que meter en su nueva casa rodante. “Todos los años vivimos renovando contrato para pagarles el dinero de nosotros a alguien más, así que decidimos comprarnos un RV”, explicó mientras mostraba el caos de su mudanza en plena madrugada.

Según cuenta, adaptarse al espacio reducido no ha sido fácil, pero tampoco imposible: “Aquí nos lo estaban entregando, eran la 1 de la mañana. No había ni por dónde caminar cuando metimos todo”.

El video no solo ha generado simpatía, sino también un aluvión de preguntas. Algunos dudan si realmente es más barato que un alquiler, pero Nile no se deja amilanar: “Obvio no se vive gratis, pero seguro pago menos que tú”, respondió a uno de los comentarios.

Otros usuarios cubanos que también viven en casas rodantes contaron sus experiencias: “Yo vivo en un RV y no tengo nada que envidiarle a un apartamento”, escribió uno. “Así es, la renta nos va a matar, mejor un RV y vivir más tranquilo”, opinó otro.

Nile ha prometido seguir compartiendo su experiencia en próximos videos, incluyendo detalles sobre los costos, el estacionamiento y cómo lograron organizarse en su nuevo espacio. Su historia ha despertado la curiosidad de muchos… y quién sabe, quizás también las ganas de hacer las maletas y cambiar de estilo de vida.

