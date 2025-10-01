Diana, una cubana que vive en Estados Unidos, se ha ganado la atención de cientos de usuarios en TikTok tras subir un video donde cuenta, con total sinceridad, cuánto gasta al mes para mantener a su familia viviendo en Oklahoma. Su publicación no solo sorprendió por lo detallado, sino también por lo económico que resulta todo, sobre todo si se compara con los gastos en lugares como Florida.

“¿Cuánto gasto viviendo en Oklahoma?”, dice al comenzar su video. Diana (@dbetty_22 en TikTok) explica que vive en un apartamento de dos cuartos por el que paga 1,100 dólares al mes, con el agua incluida. Señala además que muchas de estas viviendas también ofrecen lavandería sin costo adicional. En comida, su presupuesto mensual es de 700 dólares para tres personas.

La electricidad ronda los 100 dólares, aunque antes pagaba menos. El gas le cuesta unos 50 en verano, pero en invierno sube hasta 70 u 80 por la calefacción. Uno de los gastos más fuertes es el daycare de su hija: 115 dólares semanales, lo que suma unos 460 al mes. Afortunadamente, tiene un descuento por ser empleada.

También mencionó que refinanciaron el carro hace poco, así que la letra bajó a 280 dólares. A eso se le suman 160 del seguro del auto, 30 por la línea del teléfono y 60 por el internet. Al final, entre una cosa y otra, sus gastos mensuales rondan los 3,000 dólares. “¿Les parece mucho o poco?”, preguntó al final del video.

La pregunta abrió la caja de los comentarios. Muchos cubanos que viven en Florida no podían creer que con esa cifra pudiera cubrir todo. Una usuaria comentó: “Niña, comparado con la Florida está súper”, a lo que Diana respondió sin rodeos: “EE.UU. no es solo Florida, existe un mundo afuera”. Y parece que no está sola en su opinión: decenas de comentarios coincidieron en que hay estados mucho más accesibles para empezar.

Diana también respondió a quienes le cuestionaron tener un carro con letra: “Lo sé, yo soy de las que opina que lo mejor es un carro cash, pero tuve mis motivos. Igual, ya pronto me quito ese bill”. Y a quienes le preguntaron cómo mudarse a ese estado, incluso les ofreció ayuda: “Dale, ven pa’ acá que te tengo renta y trabajo”.

El video no solo despertó curiosidad, también sirvió como referencia para otros cubanos que buscan alternativas más económicas para empezar de cero en Estados Unidos. Diana, con su estilo directo y realista, dejó claro que organizarse bien puede hacer la diferencia… y que, definitivamente, Oklahoma es una opción mucho más barata.

