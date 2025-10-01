“Él podría ser mi papá”: Conoció a su novio 25 años mayor en Cuba y ahora viven felices en EE.UU.

Una joven cubana identificada en TikTok como @ely_yero compartió un video donde relata cómo conoció a su actual pareja, un hombre 25 años mayor que ella, en lo que describió como su primer “history time”.
Según contó, cuando tenía 23 años y él 48, se conocieron en Camagüey, durante una visita del hombre a Cuba. “Cuando lo vi, pensé: ‘Dios mío, qué blanco tan lindo con aquel pelo negro’”, recordó la cubana, quien destacó que la diferencia de edad no fue un obstáculo en su atracción inicial.
La joven explicó que la relación comenzó de forma amistosa, a través de un grupo en común, y que poco a poco las conversaciones fueron volviéndose más personales. “Nunca me había fijado en una persona de su edad, pero sentí algo diferente con él”, aseguró.
En el video, la cubana también relató que le contó a su pareja sus planes de emigrar hacia Estados Unidos y que durante todo el trayecto él estuvo pendiente de ella. “Estuvo presente en la travesía, en México, hasta que me llegó la cita”, dijo.
La historia ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios se sorprenden por la diferencia de edad en la pareja y otros destacan la forma en que el vínculo se fortaleció pese a las circunstancias.
Preguntas frecuentes sobre relaciones y migración en Cuba
¿Cómo se conocieron @ely_yero y su pareja a pesar de la diferencia de edad?
@ely_yero y su novio se conocieron en Camagüey, Cuba, cuando ella tenía 23 años y él 48. Su relación comenzó de manera amistosa a través de un grupo en común, y con el tiempo las conversaciones se hicieron más personales, lo que llevó a un vínculo más profundo.
¿Qué desafíos enfrentan las parejas con una gran diferencia de edad?
Las parejas con una gran diferencia de edad pueden enfrentar críticas sociales y prejuicios, como se observa en el caso de @ely_yero, quien ha recibido comentarios sobre la edad de su pareja. Sin embargo, la clave está en la fortaleza del vínculo y el apoyo mutuo. También es importante la comunicación para superar los desafíos que puedan surgir debido a diferentes etapas de vida.
¿Cómo es el proceso de emigración de cubanos a Estados Unidos?
El proceso de emigración de cubanos a Estados Unidos puede ser largo y complejo, implicando travesías por otros países, como México. En el caso de @ely_yero, su pareja estuvo presente y pendiente durante su viaje, lo que muestra la importancia del apoyo en este proceso. La llegada a EE.UU. marca el inicio de nuevos retos, como la adaptación y el cumplimiento de metas personales y laborales.
