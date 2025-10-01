“Él podría ser mi papá”: Conoció a su novio 25 años mayor en Cuba y ahora viven felices en EE.UU.

Una joven cubana identificada en TikTok como @ely_yero compartió un video donde relata cómo conoció a su actual pareja, un hombre 25 años mayor que ella, en lo que describió como su primer “history time”.

Según contó, cuando tenía 23 años y él 48, se conocieron en Camagüey, durante una visita del hombre a Cuba. “Cuando lo vi, pensé: ‘Dios mío, qué blanco tan lindo con aquel pelo negro’”, recordó la cubana, quien destacó que la diferencia de edad no fue un obstáculo en su atracción inicial.

La joven explicó que la relación comenzó de forma amistosa, a través de un grupo en común, y que poco a poco las conversaciones fueron volviéndose más personales. “Nunca me había fijado en una persona de su edad, pero sentí algo diferente con él”, aseguró.

En el video, la cubana también relató que le contó a su pareja sus planes de emigrar hacia Estados Unidos y que durante todo el trayecto él estuvo pendiente de ella. “Estuvo presente en la travesía, en México, hasta que me llegó la cita”, dijo.

La historia ha generado múltiples comentarios en redes sociales, donde muchos usuarios se sorprenden por la diferencia de edad en la pareja y otros destacan la forma en que el vínculo se fortaleció pese a las circunstancias.

Preguntas frecuentes sobre relaciones y migración en Cuba