“Te amo, mi bebé”: El emotivo reencuentro de un padre y su hijo en Cuba que hizo llorar a todos

Un emotivo reencuentro entre padre e hijo en Cuba ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales, luego de que se difundiera un video en TikTok donde un niño corre a abrazar a su papá tras una sorpresa inesperada.

En la grabación, publicada por el usuario @yoncapote996, se observa al padre esperando escondido detrás de una reja, en un espacio donde el pequeño no podía verlo desde el interior. Cuando finalmente se abre la puerta, el niño lo descubre y corre emocionado hacia él para fundirse en un fuerte abrazo.

“Te amo mi bebé”, escribió el padre al compartir el momento, que rápidamente acumuló reacciones de ternura y mensajes de apoyo.

El video refleja la importancia de los lazos familiares y la alegría que representa para muchos cubanos poder reencontrarse con sus seres queridos en medio de las dificultades cotidianas.

El clip, que circula en TikTok y otras plataformas, muestra además a un hombre mayor —posiblemente abuelo del niño— sonriendo con evidente emoción al presenciar la escena.

Historias como esta se han vuelto cada vez más frecuentes en redes sociales, donde los cubanos comparten los momentos más íntimos y significativos de sus vidas, especialmente aquellos relacionados con la familia y la unión afectiva.

