Récord de venta para el dólar en el mercado informal en Cuba

Tras dos días de estabilidad, este sábado el mercado informal de divisas en Cuba amanece con una novedad: sube el dólar.

La moneda estadounidense experimenta un tímido aumento de un peso, y se sitúa en los 441 CUP por dólar.

El euro, por su parte, retiene los 500 pesos que alcanzó en la histórica jornada de miércoles en que escaló a los 500 pesos, rompiendo un significativo umbral de venta que consolida el hundimiento de la moneda nacional.

En el caso de la Moneda Libremente Convertible (MLC), cuya caída y volatilidad ha sido su nota predominante en los últimos meses, permanece tasado en 210 CUP desde hace varios días.

Evolución de la tasa de cambio

Tasa de cambio hoy 04/10/2025 - 7:27 a.m. en Cuba:

Tasa de cambio del dólar USD a CUP según elTOQUE: 441 CUP.

Tasa de cambio del euro EUR a CUP según elTOQUE: 500 CUP.

Tasa de cambio del MLC a CUP según elTOQUE: 210 CUP.

Desde fines de 2024, el Gobierno cubano ha anunciado su intención de introducir un sistema de cambio flotante para intentar cerrar la brecha entre el valor oficial y el informal de las divisas.

Sin embargo, más de medio año después no han dado detalles sobre su implementación.

Economistas independientes advierten que cualquier intento de regularizar el sistema cambiario debería partir de una tasa de referencia cercana a la Tasa Representativa del Mercado Informal (TRMI).

Es decir, el Gobierno tendría que reconocer oficialmente precios cuatro veces superiores a los actuales 120 CUP por euro que mantienen los bancos estatales y casas de cambio oficiales (CADECA).

Equivalencia de billetes de Dólar Estadounidense (USD) a Peso Cubano (CUP), según las tasas de cambio de este 4 de octubre:

1 USD = 441 CUP.

5 USD = 2,205 CUP.

10 USD = 4,410 CUP.

20 USD = 8,820 CUP.

50 USD = 22,050 CUP.

100 USD = 44,100 CUP.

Equivalencia de billetes de Euros (EUR) a Peso Cubano (CUP):

1 EUR = 500 CUP.

5 EUR = 2,500 CUP.

10 EUR = 5,000 CUP.

20 EUR = 10,000 CUP.

50 EUR = 25,000 CUP.

100 EUR = 50,000 CUP.

200 EUR = 100,000 CUP.

500 EUR = 250,000 CUP.

