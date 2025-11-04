Tras una semana de apagón general, vuelve la luz a partes de Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:

El periodista Lázaro Manuel Alonso aseguró en Facebook: “Comienza a hacerse la luz en la ciudad de Santiago de Cuba”, junto a imágenes nocturnas en las que se observan zonas iluminadas. La publicación se produjo después de más de una semana de apagón general en la provincia oriental.

El mensaje generó una amplia reacción en redes sociales. El reportero independiente Yosmany Mayeta Labrada reposteó la publicación de Alonso junto al mensaje: “Estos agentes de la propaganda manipuladora cubana, dicen que ya se comienza a ver la luz en Santiago de Cuba. ¿Cuántos santiagueros cuentan con servicio eléctrico a esta hora?”.

En los comentarios a su publicación, decenas de personas aseguraron que la ciudad continúa mayormente a oscuras. Algunos señalaron que las fotos “son de archivo” o “anteriores al ciclón Melissa”, y otros afirmaron que “solo una arteria y algunas zonas priorizadas, como los circuitos 2 y 7, tienen corriente”.

Se repitieron mensajes que denunciaban el abandono: “En el Abel Santamaría nada de nada”, “En Versalles llevamos nueve días”, “Santiago sigue oscuro, ni la luz del túnel se ve”, “Esto es un cementerio de hombres vivos”. Un reducido grupo de usuarios aseguró haber recuperado parcialmente el servicio en algunos sectores.

En un reciente comunicado, la Empresa Eléctrica Santiago de Cuba informó que en la provincia “hay cuatro circuitos con servicio de manera seccionalizada (una parte del circuito, no el circuito en su totalidad): 7, 10, 17 y 18”, y que ese día se trabajó en otros catorce. La entidad compartió además imágenes de brigadas de Cienfuegos apoyando la recuperación en los circuitos 17 y 18, cerca de la Universidad de Oriente y el Puerto de Boniato.

Antes del paso del huracán Melissa, la Unión Eléctrica (UNE) había anunciado la desconexión preventiva de las termoeléctricas Antonio Maceo (Renté), Felton y la Central Fuel de Moa, lo que dejó sin generación eléctrica a la región oriental. En aquel momento, la empresa reconoció daños estructurales severos en las líneas de transmisión y advirtió que el restablecimiento podría demorar al menos 15 días, dependiendo de la disponibilidad de recursos técnicos y combustible.

La falta de electricidad ha afectado también otros servicios básicos. Este lunes ETECSA informó que solo el 3% de las telecomunicaciones en Santiago de Cuba estaban restablecidas, debido a la caída de cables de fibra óptica, postes y torres de comunicación, lo que mantiene a la provincia prácticamente incomunicada.

En barrios como Altamira, por su parte, vecinos han denunciado que siguen “sin comida, sin agua, sin corriente” y que “no ha venido absolutamente nadie a recoger la basura ni a preguntar nada”, según testimonios difundidos por Yosmany Mayeta Labrada, quien mostró imágenes de calles llenas de escombros y familias cocinando con leña ante la falta de recursos básicos. Las denuncias desde este barrio reflejan la precariedad en la que viven cientos de familias tras el paso del huracán Melissa.

Mientras las autoridades informan sobre trabajos de reparación y brigadas interprovinciales de apoyo, las denuncias ciudadanas apuntan a que amplias zonas de Santiago de Cuba continúa sin electricidad, entre apagones, incomunicación y carencias esenciales.