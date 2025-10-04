Nombran nuevo director del equipo de Sancti Spíritus tras destitución de Eriel Sánchez

Vídeos relacionados:

Luisvany Meneses Hernández fue nombrado el pasado jueves nuevo director del equipo de Sancti Spíritus para la 64 Serie Nacional tras el incidente de violencia que terminó con la suspensión de Eriel Sánchez.

Pavel Reyes, comisionado provincial de Béisbol en funciones, dijo a la prensa oficialista local que la decisión fue adoptada de conjunto con la Dirección de Deportes en el territorio, tras evaluarse varias propuestas.

Meneses Hernández tiene una trayectoria como director de equipos espirituanos de categorías inferiores y con él equipos de esa provincia central han alcanzado la medalla de plata y bronce Juvenil, bronce el Sub-15, y oro y plata con el 11-12 en torneos nacionales.

Asimismo, el nuevo director ha sido parte de colectivos de dirección de equipos Cuba en diferentes eventos internacionales, como el Panamericano Sub-15 y el Juvenil, Criollitos de Venezuela y un torneo por invitación en China Taipei.

Escándalo de violencia de Eriel Sánchez

El director espirituano Eriel Sánchez León anunció esta semana su retiro definitivo del béisbol cubano, incluso más allá de la sanción de cinco años que le impuso la Comisión Nacional de Béisbol (CNB), tras una violenta pelea ocurrida el pasado 27 de septiembre en el estadio José Antonio Huelga, en Sancti Spíritus.

La noticia ha sacudido el entorno deportivo nacional, sobre todo por la declaración directa del propio Sánchez, quien lideraba hasta ahora al equipo de los Gallos en la actual 64 Serie Nacional.

“No dirijo nunca más, ni después de los cinco años”, expresó en audio difundido por el medio local Escambray.

“Me siento tan apenado y avergonzado que, aun en el caso de que no se me sancione, no dirijo más. Estoy renunciando y no por cobardía, porque no soy de las personas que renuncian al trabajo y a otras cosas, pero sí renuncio a que yo mañana termine perdiendo una reputación que mucho trabajo me costó", añadió.

“Y estoy asumiendo algo que no me toca. No soy esa persona de la que hablan en las redes. Y por eso renuncio. Porque los poquitos a los que todavía les queda algo de mi reputación quisiera que la conserven”, concluyó.

Las sanciones: cinco años para Eriel Sánchez y tres para Miguel Rojas

La Comisión Nacional de Béisbol anunció este la pasada semana la suspensión del sistema competitivo de Sánchez por cinco años; y de Eusebio Miguel Rojas Rodríguez, comisario técnico involucrado en el altercado, por un periodo de tres años.

Ambas sanciones se basan en la calificación de “indisciplina muy grave2, tipificada en el Artículo 17, inciso c, del Reglamento Disciplinario del sistema competitivo del béisbol cubano, y sancionada conforme al Artículo 20, inciso l del mismo documento.

Según explicó la CNB, el incidente comenzó cuando la dirección del equipo espirituano reclamó una jugada polémica durante el partido frente a Isla de la Juventud.

Aunque el equipo ganó el encuentro, el reclamo derivó en una acalorada discusión entre Eriel Sánchez y el comisario técnico, que culminó en una confrontación física fuera del terreno.

En su declaración, la Comisión catalogó lo ocurrido como “un episodio totalmente evitable, fruto del actuar irresponsable de sus protagonistas y ajeno a las esencias y valores del sistema deportivo cubano”.

Miguel Rojas: “Fui el agredido”

Por su parte, Eusebio Miguel Rojas, comisario técnico sancionado por tres años, manifestó su desacuerdo con la decisión y alegó haber sido víctima de la agresión.

Como establece el reglamento, tanto Rojas como Sánchez ejercerán su derecho a reclamación.

La versión de Eriel Sánchez: “No justifico lo mal hecho, pero pido que se escuche mi verdad”

En entrevista previa con Escambray, Sánchez ofreció su versión de los hechos. Afirmó que todo se originó tras una jugada polémica en el octavo inning, cuando el árbitro primero validó una carrera y luego cambió el marcador.

Aunque el resultado favoreció a Sancti Spíritus, el director técnico decidió increpar a Rojas por lo que consideró una actitud parcial.

El intercambio verbal escaló y, según el relato de Sánchez, fue el comisario quien lo desafió a pelear.

“Unos 30 minutos después, Rojas entró intempestivamente en mi oficina, me lanzó un manotazo y yo reaccioné. Hubo un forcejeo, y él se golpeó con una mesa. Utilicé un palo para defenderme, pero no fue un bate, como dicen en redes”, declaró.

Aunque reconoce su responsabilidad, niega haber intentado dañar a Rojas deliberadamente.

“Nunca en la vida he sido capaz de intentar dañar la salud de una persona”, subrayó, al tiempo que pidió que los hechos se valoren con objetividad y no como escarmiento público.

