Funcionario del béisbol agredido con un bate tras partido de la Serie Nacional en Sancti Spíritus

El comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez fue brutalmente golpeado tras un partido de la Serie Nacional.

De acuerdo con información difundida en redes y testimonios citados por el medio independiente Café Fuerte, el mánager del equipo de Sancti Spíritus, Eriel Sánchez, habría agredido con un bate al comisario técnico Miguel Rojas Rodríguez, al concluir un partido de la Serie Nacional disputado el sábado en el estadio “José Antonio Huelga”.

“Hablé con Rojas hoy [domingo], estaba en su casa y espera por el certificado del neurocirujano y el ortopédico que lo vieron en el hospital, y la policía tiene notificación de lo sucedido”, dijo a Café Fuerte una fuente vinculada al béisbol espirituano que solicitó no ser identificada.

Rojas fue trasladado al Hospital Provincial “Camilo Cienfuegos”, donde recibió cinco puntos de sutura. No presenta, hasta el momento, daños craneales ni cerebrales, pero permanece bajo observación.

Café Fuerte también informó que la fuente le había asegurado que Sánchez fue suspendido temporalmente por las autoridades deportivas y que la Comisión Nacional de Béisbol contaría con un plazo de 30 días para investigar el caso y emitir una resolución. No obstante, hasta la fecha no se ha emitido un comunicado oficial por parte de la CNB confirmando estas acciones.

La denuncia ha provocado numerosas reacciones en redes, tanto de periodistas como de aficionados. Wilfredo Cancio Isla, a través de su perfil en Facebook, compartió detalles del incidente, imágenes del rostro herido de Rojas, y opiniones críticas sobre el comportamiento de Sánchez y los hechos que calificó como "insólito episodio de violencia antideportiva".

También se pronunció el periodista Yasel Porto, desde su página DPorto Sports LLC, donde calificó lo ocurrido como un acto grave y compartió una nota del periodista Osniel Hernández que sostiene que el hecho “marca un antes y un después en la manera en que estamos entendiendo y permitiendo la disciplina dentro de nuestras Series Nacionales”.

“Un director que utiliza un objeto contundente para agredir a un funcionario de juego no está dando ejemplo de liderazgo ni de respeto. Está mandando un mensaje equivocado a sus jugadores y a la afición”, expresó Hernández, citado por Porto.

Yasel Porto, por su parte, expresó que lo sucedido justifica una expulsión definitiva del béisbol cubano, y advirtió sobre el riesgo creciente de hechos de mayor gravedad si no se actúa con firmeza.

"No se puede perder la tabla así, aunque haya existido una provocación. Si la hubo... porque es una persona mayor, porque es con un objeto peligroso, porque Rojas es además el oficial del juego, y para colmo, alguien bastante cercano", dijo en una publicación posterior.

No es este, sin embargo, el único hecho reciente de violencia en el béisbol cubano. En junio pasado, diez peloteros fueron expulsados tras una bronca masiva durante un partido juvenil entre Sancti Spíritus y Ciego de Ávila, en el mismo estadio José Antonio Huelga.

En abril de 2024, una decisión arbitral en un encuentro entre Cienfuegos y Camagüey derivó en una confrontación entre jugadores, entrenadores y árbitros. También se han reportado casos de amenazas a oficiales, como el de un árbitro que supuestamente usó un nombre falso para proteger su integridad en un juego en Pinar del Río, aunque la federación negó esta versión.

Miguel Rojas Rodríguez, de 66 años, es una figura respetada en el béisbol espirituano. Fue parte del equipo campeón nacional en 1979, jugó 18 temporadas y formó parte del equipo Cuba. Tras su retiro, ha sido entrenador, directivo y funcionario técnico.

Eriel Sánchez, de 50 años, por su parte, tuvo una destacada carrera como receptor, siendo campeón olímpico en Atenas 2004 y subcampeón del Clásico Mundial de 2006. Tras retirarse en 2019, ha dirigido al equipo espirituano y selecciones juveniles. Esta temporada regresó al frente de los Gallos.