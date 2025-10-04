Ordenan a Miami Beach quitar el paso arcoíris tras perder batalla legal

El Departamento de Transporte de Florida (FDOT) ordenó a la ciudad de Miami Beach retirar el cruce peatonal arcoíris de Ocean Drive y 12th Street tras perderse la apelación municipal para mantenerlo, informó el comisionado Alex Fernández.

La resolución estatal se emitió este viernes por la tarde y concluye una disputa abierta desde hace un mes.

Según Fernández, el FDOT determinó que el paso no cumple las normas estatales de control del tráfico, por lo que exige su eliminación. La ciudad había presentado un recurso después de que el estado pidiera quitar el cruce en agosto.

El argumento oficial del estado apunta a “mantener estándares consistentes de seguridad vial” en todos los cruces peatonales de Florida.

Críticos de la medida sostienen, en cambio, que se trata de una acción que apunta a la comunidad LGBTQ.

En un mensaje público, Fernández afirmó que la seguridad pública es su prioridad y dijo respetar la importancia de la seguridad vial, pero consideró la decisión “desgarradora” y contraria al desempeño del cruce, al que describió como “uno de los más seguros de Ocean Drive”. También aseguró que la ciudad buscará otras formas de celebrar la inclusión.

El comisionado subrayó el valor simbólico del paso: un recordatorio de los valores de diversidad, inclusión e igualdad de Miami Beach y un homenaje al legado de Leonard Horowitz, asociado a la paleta pastel que caracteriza al Art Déco local. A su juicio, el fallo refleja que los derechos conquistados “siguen siendo vulnerables”.

Fernández aseguró que Miami Beach seguirá celebrando la inclusión, aunque “ahora tengamos que encontrar nuevas formas de hacerlo”.

La disputa se inscribe en una directriz estatal para eliminar pasos arcoíris en Florida con el fin de "homologar criterios" de seguridad vial, línea que ha generado controversia local. Con la apelación denegada, el municipio queda obligado a acatar la resolución del FDOT.

La orden de DeSantis

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ordenó en agosto a las ciudades del estado eliminar los pasos peatonales pintados con los colores del arcoíris y advirtió que, de no hacerlo, podrían perder millones de dólares en financiamiento.

La medida afecta a comunidades como Miami Beach, Key West y Fort Lauderdale, donde se han instalado estos símbolos de orgullo LGBTQ e inclusión.

Los municipios tenían plazo hasta inicios de septiembre para cumplir con la disposición. El comisionado Alex Fernández apeló esta medida y defendió que estos pasos arcoíris “son un símbolo de seguridad no solo para la comunidad LGBTQ, sino también para los demás residentes”.

Entre los primeros borrados estuvo el cruce frente al club Pulse, en Orlando, lugar de la masacre de 2016 que dejó 49 víctimas.

El fundador del Palm Beach County Human Rights Council, Rand Hoch, calificó las órdenes de “un empuje claramente anti-LGBTQ” y denunció que el gobierno está “chantajeando a los municipios con el retiro de fondos”, recalcó la agencia de prensa.

Los defensores de derechos humanos advierten que la medida refleja una ofensiva más amplia contra símbolos de inclusión y diversidad.

