Dejó a sus hijos solos en una casa sucia e infestada de insectos y ahora está detenida en Florida

La policía de Miami Beach arrestó a una mujer de 34 años acusada de negligencia infantil, luego de encontrar a dos de sus hijos pequeños solos en un apartamento en condiciones insalubres y plagado de insectos.

El informe de arresto, consultado por Local 10, señala que el exesposo de Miriam Shvetz, residente del condominio Ocean 36 North en la avenida Collins, llamó a las autoridades tras dejar a los niños de 5 y 9 años en el hogar y ser alertado por ellos de que la madre no se encontraba.

Su tercer hijo, de 7 años, estaba en la escuela.

Al llegar al lugar, un oficial escuchó a uno de los menores llorando mientras hablaba por videollamada con Shvetz, quien admitió que no estaba en casa porque “tenía cosas que hacer”.

Los agentes describieron la vivienda como inhabitable: olor a comida podrida y orina, paredes y pisos sucios, restos de heces en el baño, un inodoro atascado y platos con restos de comida cubiertos de insectos.

La investigación también reveló que Shvetz no había inscrito en la escuela a los dos niños mayores y que había manifestado a su exmarido que no tenía intención de hacerlo.

El padre, que participa en una disputa de custodia con ella desde 2023, aseguró a las autoridades que ya inició el proceso para matricularlos.

Shvetz fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permanece detenida bajo una fianza de 5.000 dólares.

