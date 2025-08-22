Dejó a sus hijos solos en una casa sucia e infestada de insectos y ahora está detenida en Florida

Vídeos relacionados:
La policía de Miami Beach arrestó a una mujer de 34 años acusada de negligencia infantil, luego de encontrar a dos de sus hijos pequeños solos en un apartamento en condiciones insalubres y plagado de insectos.
El informe de arresto, consultado por Local 10, señala que el exesposo de Miriam Shvetz, residente del condominio Ocean 36 North en la avenida Collins, llamó a las autoridades tras dejar a los niños de 5 y 9 años en el hogar y ser alertado por ellos de que la madre no se encontraba.
Su tercer hijo, de 7 años, estaba en la escuela.
Al llegar al lugar, un oficial escuchó a uno de los menores llorando mientras hablaba por videollamada con Shvetz, quien admitió que no estaba en casa porque “tenía cosas que hacer”.
Los agentes describieron la vivienda como inhabitable: olor a comida podrida y orina, paredes y pisos sucios, restos de heces en el baño, un inodoro atascado y platos con restos de comida cubiertos de insectos.
La investigación también reveló que Shvetz no había inscrito en la escuela a los dos niños mayores y que había manifestado a su exmarido que no tenía intención de hacerlo.
Lo más leído hoy:
El padre, que participa en una disputa de custodia con ella desde 2023, aseguró a las autoridades que ya inició el proceso para matricularlos.
Shvetz fue trasladada al Turner Guilford Knight Correctional Center, donde permanece detenida bajo una fianza de 5.000 dólares.
Preguntas frecuentes sobre negligencia infantil en Florida
¿Por qué fue arrestada Miriam Shvetz en Miami Beach?
Miriam Shvetz fue arrestada por negligencia infantil después de que la policía encontrara a sus hijos viviendo en condiciones insalubres y sin supervisión en su apartamento.
¿Cuáles eran las condiciones del apartamento de Miriam Shvetz?
El apartamento estaba en condiciones deplorables, con olor a comida podrida y orina, pisos y paredes sucias, heces en el baño, un inodoro atascado y platos cubiertos de insectos.
¿Qué medidas se tomaron con los hijos de Miriam Shvetz tras el arresto?
Tras el arresto de Shvetz, el padre de los niños inició el proceso para matricularlos en la escuela, ya que ella no tenía intención de hacerlo. Los niños están ahora bajo la supervisión del padre, quien participa en una disputa de custodia con Shvetz.
¿Es común la negligencia infantil en el sur de Florida?
Lamentablemente, los casos de negligencia infantil no son raros en el sur de Florida. Las autoridades han reportado varios incidentes similares en la región, lo que ha generado preocupación por la seguridad y el bienestar de los menores en la zona.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un periodista antes de su publicación.