Cubano de Miami denuncia estafa de 1,200 dólares durante compra de moto eléctrica en Cuba

Un cubano residente en Miami denunció públicamente haber sido víctima de una estafa de 1,200 dólares al intentar comprar una moto eléctrica en Cuba, con la intención de regalársela a su hermana.

Pedro Galván Leiva relató en Facebook que fue contactado por supuestos vendedores en el grupo Revolico Caibarién “Los Playeros”, donde una usuaria identificada como Angi Díaz González promocionaba “motos eléctricas nuevas 2025, 0 kilómetros”, con precios en dólares, euros y Zelle. En los anuncios se aseguraba que las motorinas incluían garantía, papeles en regla, llaves y cargador.

Captura de Facebook/Pedro Galván Leiva

El afectado señaló directamente a un perfil de WhatsApp vinculado a la publicación. Según su testimonio, tras enviar el dinero acordado, los supuestos vendedores desaparecieron sin entregar la moto.

“Hoy acaban de robarme 1,200 dólares y no puedo creer que jueguen con la ilusión de una niña, porque si era para mi hermana y mira todo lo que pasó”, lamentó Galván en su denuncia.

El cubano pidió a la población tener cuidado con estas ofertas y reflexionó sobre la necesidad que existe en la isla. “La gente tiene tanta necesidad en Cuba que no pueden luchar su dinero honradamente y tienen que estar estafando a las personas”, escribió.

Estafas en auge

Este caso pone nuevamente sobre la mesa el crecimiento de las estafas en plataformas informales como Revolico y grupos de Facebook, donde muchos cubanos recurren a la compraventa de productos ante la escasez en el mercado estatal y los altos precios de las tiendas oficiales.

Las motorinas eléctricas, en particular, son muy demandadas en la isla por la falta de transporte público y el alto costo del combustible, lo que ha convertido su comercialización en un terreno fértil para estafadores.

Mientras Galván exige justicia y advierte a otras personas que envían dinero a sus familiares en la isla, su caso refleja el drama de miles de cubanos que, en medio de la crisis, buscan alternativas para ayudar a los suyos, pero terminan siendo víctimas de engaños.

