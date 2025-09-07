Cubano de Miami denuncia estafa de 1,200 dólares durante compra de moto eléctrica en Cuba

Vídeos relacionados:
Un cubano residente en Miami denunció públicamente haber sido víctima de una estafa de 1,200 dólares al intentar comprar una moto eléctrica en Cuba, con la intención de regalársela a su hermana.
Pedro Galván Leiva relató en Facebook que fue contactado por supuestos vendedores en el grupo Revolico Caibarién “Los Playeros”, donde una usuaria identificada como Angi Díaz González promocionaba “motos eléctricas nuevas 2025, 0 kilómetros”, con precios en dólares, euros y Zelle. En los anuncios se aseguraba que las motorinas incluían garantía, papeles en regla, llaves y cargador.
El afectado señaló directamente a un perfil de WhatsApp vinculado a la publicación. Según su testimonio, tras enviar el dinero acordado, los supuestos vendedores desaparecieron sin entregar la moto.
“Hoy acaban de robarme 1,200 dólares y no puedo creer que jueguen con la ilusión de una niña, porque si era para mi hermana y mira todo lo que pasó”, lamentó Galván en su denuncia.
El cubano pidió a la población tener cuidado con estas ofertas y reflexionó sobre la necesidad que existe en la isla. “La gente tiene tanta necesidad en Cuba que no pueden luchar su dinero honradamente y tienen que estar estafando a las personas”, escribió.
Estafas en auge
Este caso pone nuevamente sobre la mesa el crecimiento de las estafas en plataformas informales como Revolico y grupos de Facebook, donde muchos cubanos recurren a la compraventa de productos ante la escasez en el mercado estatal y los altos precios de las tiendas oficiales.
Las motorinas eléctricas, en particular, son muy demandadas en la isla por la falta de transporte público y el alto costo del combustible, lo que ha convertido su comercialización en un terreno fértil para estafadores.
Mientras Galván exige justicia y advierte a otras personas que envían dinero a sus familiares en la isla, su caso refleja el drama de miles de cubanos que, en medio de la crisis, buscan alternativas para ayudar a los suyos, pero terminan siendo víctimas de engaños.
Preguntas frecuentes sobre estafas y compra de motos eléctricas en Cuba
¿Qué ocurrió con el cubano de Miami que denunció una estafa al comprar una moto eléctrica en Cuba?
Pedro Galván Leiva, un cubano residente en Miami, fue estafado con 1,200 dólares al intentar comprar una moto eléctrica en Cuba. La compra era para su hermana, pero tras enviar el dinero a los supuestos vendedores, estos desaparecieron sin entregar el vehículo. Galván hizo pública su denuncia en redes sociales para alertar a otros sobre este tipo de fraudes.
¿Por qué son comunes las estafas en la venta de motos eléctricas en Cuba?
Las estafas en la venta de motos eléctricas en Cuba se han incrementado debido a la alta demanda de estos vehículos. Dado que son una solución ante la crisis de transporte público y el alto costo del combustible, muchos recurren a plataformas informales para comprarlas. Esta situación ha sido aprovechada por estafadores que se benefician de la falta de regularización y la desesperación de los compradores.
¿Cuáles son los riesgos de comprar motos eléctricas a través de redes sociales en Cuba?
Comprar motos eléctricas a través de redes sociales en Cuba conlleva riesgos significativos de estafa. Además de la posibilidad de perder dinero, los compradores pueden recibir productos defectuosos o no recibir nada en absoluto. Las estafas son comunes debido a la falta de regulación y la desesperación por adquirir vehículos en un mercado con escasez de opciones seguras.
¿Qué medidas ha tomado el gobierno cubano respecto a la venta de motos eléctricas?
El gobierno cubano ha ampliado la red de entidades autorizadas para vender motos eléctricas y de combustión en divisas. Sin embargo, esta medida ha sido criticada por acentuar la dolarización del mercado y no representar una solución real al problema del transporte, ya que las transacciones se realizan en dólares, excluyendo a la mayoría de la población que percibe salarios en moneda nacional.
