Gloria Estefan confiesa que la política migratoria de Trump le da miedo: "Ando con mi pasaporte, por si acaso"

La cantante cubanoamericana Gloria Estefan se sinceró sobre la difícil situación que enfrentan los latinos en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump, en una entrevista en el programa "El Hormiguero", en España.

La artista reveló que incluso lleva consigo su pasaporte por precaución: "Me da un poco de miedo, ando con mi tarjeta de pasaporte por si acaso, por si me escuchan hablar español y pasa alguna locura. Sería algo increíble que me arresten por hablar español...", afirmó.

Estefan, que reside en Miami desde niña, aseguró que está a favor de la emigración legal y organizada, pero criticó la forma en que están tratando a los inmigrantes.

"Ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños… Eso me da miedo. Llevo muchos años viviendo allí y nunca había visto nada así", recalcó.

No es la primera vez que Estefan critica la política migratoria de Donald Trump.

En otra entrevista en julio pasado, afirmó que, a pesar de haber vivido momentos duros de segregación racial en su juventud, nunca ha visto a Estados Unidos tan polarizado como ahora.

"En 65 años que llevo aquí, vi la segregación y los horrores que vivieron los afroamericanos durante una época, cuando trataron de pararse bien con Martin Luther King. Yo era una niña, pero lo vi todo... Y no he visto nada como esto", comentó.

Gloria Estefan, figura central de Hispanidad 2025 en Madrid

Su visita a El Hormiguero fue para promocionar su concierto gratuito en la Plaza de Colón de Madrid el domingo 5 de octubre, como parte de las celebraciones de la Hispanidad 2025.

La artista resaltó la importancia de reivindicar la lengua española y la cultura hispana: "Necesitamos crear y nutrir esos lazos que compartimos, como la lengua de la madre patria, y creo que en este momento tenemos que estar orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos", dijo.

El concierto de Estefan será uno de los puntos culminantes de los eventos de la Hispanidad 2025, organizados por la Comunidad de Madrid por el Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.

La artista, que también celebra 50 años de carrera, ya advirtió: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar".

Gloria Estefan, de 68 años, con más de 50 años de carrera, tres premios Grammy y la Medalla Presidencial de la Libertad, combina así su compromiso cultural con su activismo al visibilizar los riesgos y el temor que enfrentan los latinos en su país de residencia.

