Gloria Estefan confiesa que la política migratoria de Trump le da miedo: "Ando con mi pasaporte, por si acaso"

Vídeos relacionados:
La cantante cubanoamericana Gloria Estefan se sinceró sobre la difícil situación que enfrentan los latinos en Estados Unidos durante el segundo mandato de Donald Trump, en una entrevista en el programa "El Hormiguero", en España.
La artista reveló que incluso lleva consigo su pasaporte por precaución: "Me da un poco de miedo, ando con mi tarjeta de pasaporte por si acaso, por si me escuchan hablar español y pasa alguna locura. Sería algo increíble que me arresten por hablar español...", afirmó.
Estefan, que reside en Miami desde niña, aseguró que está a favor de la emigración legal y organizada, pero criticó la forma en que están tratando a los inmigrantes.
"Ver a las familias que están separando, cómo han maltratado a muchas personas, tirando a mujeres al piso frente a sus niños… Eso me da miedo. Llevo muchos años viviendo allí y nunca había visto nada así", recalcó.
No es la primera vez que Estefan critica la política migratoria de Donald Trump.
En otra entrevista en julio pasado, afirmó que, a pesar de haber vivido momentos duros de segregación racial en su juventud, nunca ha visto a Estados Unidos tan polarizado como ahora.
Lo más leído hoy:
"En 65 años que llevo aquí, vi la segregación y los horrores que vivieron los afroamericanos durante una época, cuando trataron de pararse bien con Martin Luther King. Yo era una niña, pero lo vi todo... Y no he visto nada como esto", comentó.
Gloria Estefan, figura central de Hispanidad 2025 en Madrid
Su visita a El Hormiguero fue para promocionar su concierto gratuito en la Plaza de Colón de Madrid el domingo 5 de octubre, como parte de las celebraciones de la Hispanidad 2025.
La artista resaltó la importancia de reivindicar la lengua española y la cultura hispana: "Necesitamos crear y nutrir esos lazos que compartimos, como la lengua de la madre patria, y creo que en este momento tenemos que estar orgullosos de quiénes somos y de dónde venimos", dijo.
El concierto de Estefan será uno de los puntos culminantes de los eventos de la Hispanidad 2025, organizados por la Comunidad de Madrid por el Día de la Fiesta Nacional del 12 de octubre.
La artista, que también celebra 50 años de carrera, ya advirtió: "Traigan zapatos cómodos, porque vamos a bailar".
Gloria Estefan, de 68 años, con más de 50 años de carrera, tres premios Grammy y la Medalla Presidencial de la Libertad, combina así su compromiso cultural con su activismo al visibilizar los riesgos y el temor que enfrentan los latinos en su país de residencia.
Preguntas frecuentes sobre Gloria Estefan y su impacto cultural y social
¿Por qué Gloria Estefan lleva su pasaporte en EE. UU.?
Gloria Estefan lleva su pasaporte por miedo a que la arresten por hablar español en el clima político actual de Estados Unidos bajo el mandato de Donald Trump, donde siente que los latinos enfrentan una situación difícil y peligrosa.
¿Cuál es la postura de Gloria Estefan sobre la política migratoria de Donald Trump?
Gloria Estefan critica fuertemente la política migratoria de Donald Trump. Ha expresado su preocupación por la separación de familias y el maltrato a inmigrantes, y ha comentado que nunca había visto a Estados Unidos tan polarizado como en la actualidad.
¿Qué eventos protagoniza Gloria Estefan en el Festival de la Hispanidad 2025?
Gloria Estefan será la figura central del Festival de la Hispanidad 2025 en Madrid. Ofrecerá un concierto gratuito en la Plaza de Colón y leerá el pregón inaugural, destacando la importancia de la lengua española y la cultura hispana.
¿Qué papel juega Gloria Estefan en la comunidad latina en EE. UU.?
Gloria Estefan es una figura influyente en la comunidad latina en Estados Unidos, promoviendo la cultura y los derechos de los latinos. Ha utilizado su música y su plataforma para defender la importancia de la lengua española y visibilizar los desafíos que enfrentan los inmigrantes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.