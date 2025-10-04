Seguridad del Estado cita a madres que protestaron por falta de agua en Centro Habana

El descontento ciudadano en Cuba por la profunda crisis de abastecimiento de agua en la capital volvió a chocar con la represión oficial el viernes, cuando la Seguridad del Estado citó a comparecer a dos jóvenes que salieron a las calles a exigir un derecho básico: agua potable.

Las citaciones, difundidas a través de redes sociales, afectan a Magalis y Sabrina Anglada Mena, hijas de la opositora exiliada Ariadna Mena Rubio.

Ambas jóvenes deberán presentarse en la Estación de la PNR de Dragones, en Centro Habana.

"Abajo la dictadura y bien", escribió su madre en Facebook, reflejando el ánimo de resistencia que persiste incluso frente a la amenaza de prisión.

Según detalló en Facebook la activista Lara Crofs, las manifestantes deben acudir para "ser entrevistadas" por el oficial de la Contrainteligencia Anthony.

"El delito de estas madres es haber salido a protestar por la falta de agua en La Habana. (...) El único delito de estas muchachas es reclamar el derecho a una vida digna", recalcó.

La citación es la respuesta del régimen a la protesta protagonizada el lunes por una joven en plena calle Monte, quien con cubos en las manos obstaculizó el tránsito para denunciar que su barrio llevaba más de cinco días sin agua. Se le unieron otras mujeres, algunas con niños, que se sumaron al reclamo, mientras los hombres permanecían a distancia.

Inmediatamente se concentraron a su alrededor agentes policiales. Incluso uno de ellos intentó quitarle un cubo, pero la joven se lo arrebató de vuelta y lo volvió a colocar en la vía, en gesto desafiante.

La acción, breve pero simbólica, evidencia el hartazgo de la población ante la incapacidad del gobierno de garantizar servicios básicos.

El trasfondo de esta manifestación es la crisis crónica del agua en la capital, donde barrios en Centro Habana y Regla acumulan semanas sin servicio.

Aunque la empresa estatal Aguas de La Habana ha reconocido el colapso de sus redes obsoletas, el gobierno responde con amenazas y persecución en lugar de soluciones efectivas.

Lo que podría ser un servicio esencial se ha convertido en un acto de protesta que puede costar la libertad de quienes se atreven a exigirlo.

Desde Miami, Ariadna Mena Rubio, activista conocida por su lucha en favor de los derechos humanos y los presos políticos, alza la voz por sus hijas.

A su llegada a Estados Unidos en 2023, prometió que continuaría denunciando la situación de presos como José Daniel Ferrer, Maykel Osorbo y otros, reafirmando su compromiso con la libertad y la dignidad de quienes permanecen en Cuba.

El episodio de este jueves refleja, una vez más, que la población no está dispuesta a quedarse en silencio.

A pesar de que la dictadura mantiene un patrón de represión frente a demandas básicas como el agua, la ciudadanía continúa expresando su descontento, desafiando la amenaza de detención y mostrando que la resistencia civil sigue viva en medio de la crisis.

