Apoyo unánime a las protestas en Cuba contra el Gobierno: “No hay ser humano que aguante tanto”

La indignación ciudadana se desbordó, tras apagones de más de 12 horas y falta de agua en La Habana

Cubanos en redes sociales respaldaron las manifestaciones del jueves en la noche en La Habana contra la falta de electricidad y agua, con mensajes de rabia y desesperación hacia el Gobierno, al cual señalan como principal responsable de la crisis que ha empobrecido a cada vez más amplias franjas sociales.

“Es abusivo, desde las 5 de la tarde hasta casi las 3 de la mañana, no hay cuerpo ni mente que resista. No hay agua, no hay electricidad, no hay transporte... esto parece una película de terror”, escribió un usuario en la página en Facebook de CiberCuba, reflejo del sentir de miles que exigen libertad y el fin de la miseria.

Otros mensajes piden unidad frente al régimen: “Cubanos orgullosos, uníos y protestad. En todas partes y siempre. El poder está en el pueblo. La revolución siempre ha triunfado. Libertad para el pueblo”.

Las denuncias apuntan directamente al Gobierno por la falta de fumigaciones, medicinas y agua potable, mientras proliferan las enfermedades y la comida se pierde por la ausencia de refrigeración.

“Eso es lo que debemos hacer, todo el pueblo para la calle, ya no aguantamos más, libertad para Cuba”, resumió otro internauta.

Los reclamos van más allá de la coyuntura inmediata: “Basta ya de ser esclavos, están muriendo niños inocentes por enfermedades curables, otros por hambre y falta de medicamentos. Dios mío, haz algo en esa isla para que esos descarados se vayan del poder... son 65 años de angustia, basta ya”.

El estallido de indignación en redes acompañó a las protestas registradas la noche del jueves 2 de octubre en Centro Habana, donde vecinos salieron con cacerolazos, consignas de “¡Libertad!” y hasta fogatas en plena calle.

Varias intersecciones fueron bloqueadas en protesta pacífica, incluso con la participación de menores.

La manifestación se produce tras uno de los días más críticos en el suministro eléctrico, con cortes de más de 12 horas que afectaron a gran parte de la capital.

A la falta de luz se suma la crisis del agua, con barrios enteros que llevan más de un mes sin servicio, obligando a pagar pipas privadas a precios exorbitantes.

Hasta ahora, las autoridades solo han ofrecido explicaciones técnicas y vagas promesas de reorganización, mientras los ciudadanos insisten en que la única salida es la movilización popular para poner fin a un sistema que consideran agotado.

Las más recientes protestas en la capital cubana resultan significativas porque la gente persiste en manifestarse, incluso sabiendo que cada acción en la calle conlleva el riesgo de ser detenida y condenada a largas penas de cárcel por el régimen.

Las duras sentencias a los presos de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) fue un intento de disuadir futuras movilizaciones.

Días atrás, la Fiscalía cubana solicitó condenas de hasta nueve años de cárcel contra seis hombres acusados de participar en un cacerolazo pacífico en protesta por los apagones en la localidad de Encrucijada, Villa Clara.

No obstante, en esta situación, la fiscalía muestra una contradicción, pues, aunque solo alude al acto de "tocar cazuelas", la acusación formal es de desórdenes públicos.

Asimismo, la represión del régimen cubano ha alcanzado a adolescentes, tras las protestas ocurridas el 17 de septiembre en Maniabón, municipio de Puerto Padre, Las Tunas, cuando residentes salieron a las calles para exigir derechos básicos como electricidad, agua, alimentos y libertad, informó la plataforma Alas Tensas.

Antes, las protestas del 13 de septiembre en Gibara, tuvieron su detonante en los prolongados apagones y la falta de agua en la comunidad de El Güirito.

Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, al menos 27 personas fueron detenidas tras la manifestación, de las cuales cuatro continúan encarceladas y el resto permanece bajo estricta vigilancia.

Todo ello pese a que, las autoridades aseguraron que habían sostenido un “franco y honesto intercambio” con un grupo de pobladores del barrio El Güirito desarrollado “con mucho respeto y en un ambiente de diálogo y tranquilidad” para explicar las causas de la crisis energética.

