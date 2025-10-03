Israel Rojas ahora dice que manifestarse contra la crisis en Cuba es casi una obligación

Vídeos relacionados:

El cantante cubano Israel Rojas, director del dúo Buena Fe y reconocido vocero del régimen, sorprendió con un mensaje publicado en Facebook en el que, por primera vez, reconoce la gravedad de la situación que atraviesan el pueblo y sugiere que expresarse frente a la crisis es casi un deber ciudadano.

"Todo el mundo tiene derecho, el deber y casi que la obligación de expresar su dolor como lo vive", escribió Rojas.

El intérprete afirmó que "lo que estamos pasando es de una gravedad inefable", y agregó que la impotencia y la rabia se han vuelto insoportables, al punto que "a veces creo que no voy a llegar a mañana".

Pasado bochornoso como defensor de la represión

En medio de la agudización de la crisis en Cuba, el pronunciamiento de Rojas contrasta con su historial como defensor del régimen.

Durante las protestas del 11 de julio de 2021, cuando la crisis económica y los apagones ya afectaban gravemente al país, apareció en la televisión estatal respaldando la represión contra quienes salieron a manifestarse.

En mayo de 2023, negó la existencia de presos políticos por participar en esas protestas, posicionándose como un portavoz de las versiones oficiales del gobierno y minimizando la represión ejercida contra miles de cubanos que reclamaban sus derechos.

Ahora, Rojas admite sentirse consumido por la rabia e impotencia ante "las injusticias de todos los contornos, niveles y confines" y agradece la solidaridad de quienes lo ayudan a "sobrevivir un día más ayudando a otro".

Con esta declaración, paradójicamente, el artista que una vez justificó la represión reconoce que el dolor de la población exige manifestarse y cuestiona, aunque de manera implícita, la responsabilidad de un gobierno incapaz de garantizar servicios esenciales, alimentos, medicinas, transporte y educación digna.

Multitudinaria protesta en La Habana

Decenas de ciudadanos se han lanzado a las calles en el municipio Centro Habana, tras días consecutivos de apagones que superan las 20 horas diarias y una escasez crónica de agua potable.

Videos compartidos por usuarios como Saúl Manuel y Enrique Hernández muestran cacerolazos, consignas de ¡Libertad! y fogatas encendidas en plena vía pública, así como bloqueos en intersecciones clave donde participan incluso niños, reflejando la desesperación de familias enteras ante la falta de servicios básicos.

La situación energética, epicentro de la indignación, no se limita a cortes intermitentes.

Según reportes de la Empresa Eléctrica de La Habana, la ciudad ha sufrido afectaciones de hasta 296 MW en horarios críticos, dejando a todos los bloques sin electricidad durante horas.

A esta crisis se suma la escasez de agua, provocada por roturas en la conductora de Cuenca Sur y la falta de suministro constante en amplias zonas de la capital.

Vecinos denuncian que, en algunos casos, han pasado más de un mes sin acceso al servicio, y deben pagar cifras exorbitantes por pipas privadas que apenas cubren un par de días.

La falta de soluciones concretas por parte de las autoridades refleja la ineficiencia y la negligencia del gobierno en la gestión de los servicios básicos, que golpea a los ciudadanos de manera sistemática.

La declaración de Israel Rojas llega en un momento crítico, cuando el colapso de los sistemas eléctricos y de abastecimiento se combina con la pobreza generalizada, dejando a los cubanos atrapados en una rutina marcada por apagones interminables, hambre, escasez de medicamentos y una administración estatal incapaz de responder.

Con su mensaje, el cantante ofrece una visión inédita de la urgencia de expresar el descontento, aunque su papel como defensor histórico del régimen subraya la contradicción entre su pasado y el reconocimiento tardío de la realidad que viven millones de cubanos.

