Michel Torres dice que la revolución cubana está "empantanada" y critica la doble moral

El conductor oficialista de Con Filo sorprende al reconocer el estancamiento del proceso revolucionario

Michel Torres Corona, conocido por su rol en el espacio propagandístico Con Filo, admitió hoy que la Revolución está “empantanada”, al tiempo que denunció la doble moral y se quejó de los apagones que golpean a la capital.

En una publicación en su perfil de Facebook, Torres aseguró sentirse molesto de que “este proceso histórico tan hermoso, tan sublime, que llamamos Revolución, esté empantanado y no parezca poder salir del marasmo, de la frustración, de la desidia”.

Captura de Facebook/Michel Torres Corona

Criticó asimismo a los “nuevos ricos” que parecen “ganar más y más, con sus carros del año, sus plantas, sus casas llenas de luz en medio de la sombra totalizada”.

También arremetió contra lo que llamó “seudorrevolucionarios chic” y denunció la inoperancia del Estado para revertir la depauperación de la vida cotidiana.

“A mí me molesta el apagón y me molesta que haya quien no quiera ver el nexo entre la liberalización de la economía cubana y la incapacidad del Estado para revertir la depauperación acelerada de las condiciones materiales de existencia del pueblo”, escribió.

Captura de Facebook/Michel Torres Corona

También se refirió a “quien exige sacrificio pero no sufre sacrificio alguno, quien invoca ejemplos de nuestra historia pero no es ejemplo del presente”.

“Me molestan los alucinados, que no ponen pies en la tierra, que viven en un universo paralelo donde no hay pobreza, ni tristeza, ni derrota”, agregó.

Las palabras del presentador llegan en un momento de creciente tensión en La Habana, donde tras varios días consecutivos de apagones y escasez de agua, decenas de cubanos han salido a protestar.

Captura de Facebook/Michel Torres Corona

Hasta ahora, los reclamos contra los cortes eléctricos se concentraban en las provincias, pero el malestar en la capital comienza a expresarse públicamente.

Torres, quien usa su espacio televisivo para desacreditar medios independientes, voces críticas y creadores de contenido con su habitual sarcasmo oficialista, sostuvo que no monetiza con el sufrimiento del pueblo y que seguirá defendiendo el proyecto revolucionario.

Sin embargo, su admisión de que la Revolución está “empantanada” y su queja directa por los apagones marcan un quiebre en el discurso oficialista, al menos en el plano individual.

El pronunciamiento coincide con el de otro vocero del régimen, el cantante Israel Rojas, quien también reconoció en redes sociales que “lo que estamos pasando es de una gravedad inefable”, mientras consideró que “todo el mundo tiene derecho, el deber y casi que la obligación de expresar su dolor como lo vive”.

Asimismo, Carlos y Ele Alfonso, figuras emblemáticas de la música cubana y habituales representantes de la Nueva Trova y del Grupo Síntesis, expresaron su frustración en redes sociales, tras un miércoles marcado por interrupciones eléctricas constantes.

Apenas unos días antes habían señalado en otro post: "¿Qué clase de vida propone una ciudad totalmente a oscuras?... ¡Te roban las ganas!".

Recientemente, Torres lamentó en redes sociales que el programa Con Filo se realice “cada vez con menos recursos”, lo que provocó una oleada de comentarios donde internautas criticaron el uso de fondos públicos en una producción considerada por muchos como “innecesaria”, “parcial”, “propagandística”, “manipuladora” y alejada de la realidad del pueblo cubano.

