Otaola se pronuncia sobre la decisión de José Daniel Ferrer de exiliarse

El influencer cubano Alexander Otaola ofreció una contundente valoración tras la reciente carta divulgada desde la prisión por el líder opositor José Daniel Ferrer, en la que este anunció haber aceptado el exilio forzado como resultado de años de torturas y presiones por parte del régimen cubano.

Otaola no escatimó en palabras para destacar el valor y la trayectoria de Ferrer, y se mostró rotundo al afirmar que el opositor merece, más que nadie, “respirar en libertad”, ser recibido en Estados Unidos como un “héroe” y como un “mártir, pero vivo”.

“Yo creo que Ferrer merece recuperar su estabilidad emocional, merece recuperar su familia y merece respirar la libertad, lo merece. Ha entregado más que nadie por un pueblo que no hace nada por exigir que los liberen”, aseveró el presentador en su programa de este viernes.

En una intervención cargada de emotividad y crítica, el influencer sostuvo que mantener a Ferrer en prisión no tiene sentido ni resultado alguno, más allá del desgaste personal.

“¿Merece Ferrer venir? Sí. Ha hecho todo lo que está a su alcance. Yo creo que merece ser un patriota y merece ser un mártir, pero vivo, un héroe vivo. No va a resolver nada dentro de la prisión. No va a resolver nada con una huelga de hambre que termine muriendo”, insistió.

Críticas a la pasividad y estrategia del régimen

El también activista cubanoamericano lamentó la indiferencia de quienes otrora se beneficiaron del sacrificio de Ferrer.

“Ni los hambrientos que iban a comer a casa de Ferrer han tenido la dignidad de ir a hacer una protesta frente a la cárcel donde permanece desde abril, tras haber sido revocada la libertad que recibió en enero”, denunció.

A pesar de defender la decisión de aceptar el exilio, Otaola expresó escepticismo sobre si este se hará efectivo. Para él, la maniobra responde a una estrategia calculada del régimen.

“Yo creo que Ferrer merece estar aquí y yo creo que hace muy bien en venir para acá”, afirmó, aunque reconoció sus dudas: “Bajo mi modo de ver, se trata de una estrategia del régimen”.

Asimismo, criticó a ciertos sectores de la disidencia que arremetieron contra Ferrer al ser excarcelado.

“Cuando Ferrer fue excarcelado, varios de los que se llaman ‘opositores’ se lanzaron al cuello de Ferrer sin ni siquiera valorar que acababa de salir después de cuatro años”, recordó con molestia.

Una vida entregada a la lucha por la libertad

Alexander Otaola destacó la trayectoria de Ferrer desde los inicios de su activismo, recordando su paso por las cárceles castristas desde la Primavera Negra y su papel dentro del grupo de los 75.

“Hombre valiente, patriota valiente, que ha entregado varios años de su vida a las cárceles castristas, desde la crisis de la Primavera Gegra hasta ahora, desde el grupo de los 75 y desde mucho antes en la causa por la libertad. Ha perdido juventud, ha perdido fuerzas, ha perdido salud, ha entregado a la causa tiempo, energía y vida”, expresó.

En su análisis, Otaola consideró que la carta de Ferrer fue escrita “bajo total presión”, y que uno de los factores determinantes habría sido la familia.

“Estoy seguro de que también es una presión importante la estabilidad familiar, y por ahí yo creo que debe venir la mayor debilidad que han encontrado en Ferrer. Incluso él lo dice en la carta: lo voy a hacer por mi familia”, dijo.

Sin embargo, Otaola reiteró sus dudas sobre una posible liberación inmediata.

“Yo te digo que dudo mucho que la dictadura lo libere, dudo muchísimo. Como está la situación con Venezuela, que no se sabe si puede rebotar de ahí un misil y caer en La Habana, ellos no van a entregar las únicas cartas que tienen, que son los líderes de la oposición, la gente reconocida y querida”, aseveró

¿Una estrategia para desacreditarlo?

Otaola insistió en que esta podría ser una maniobra manipulada por la Seguridad del Estado. A su juicio, el objetivo es crear una narrativa de derrota y claudicación.

“Creo que esto es una jugada de la Seguridad del Estado, una vez más. Ferrer aceptó salir, pero tal como se lo hicieron a Maykel Osorbo y a Luis Manuel Otero Alcántara, que ya estaban dispuestos a salir, y entonces la Seguridad del Estado no los deja salir”, afirmó

“La idea es vender la imagen de que el patriota se quebró, que está dispuesto a transar, que está dispuesto a negociar”, señaló en otro momento.

Pese a todo, Otaola manifestó su deseo de que el líder de la UNPACU pueda finalmente salir de la prisión: “Bienvenido Ferrer, ojalá sea liberado, pero repito: yo no creo que eso ocurra, y menos en un momento como este”.

“Ferrer no se ha quebrado”

A lo largo del programa, el influencer fue desgranando elementos que lo llevan a pensar que el régimen utiliza esta carta como una herramienta de manipulación:

“Desde agosto, estamos en octubre, y le están dando de lado. Es la misma estrategia: te convenzo, te taladro, te presiono para hacerte quedar como una persona que se rajó, una persona que cedió”.

Sin embargo, enfatizó que Ferrer dejó claro en su misiva que su salida no implicaría concesión alguna con la dictadura.

“Ferrer lo dice en la carta: no me voy a ir ni presionado ni chantajeado ni me voy a ir de aquí con ningún tipo de concesión con la dictadura”.

Para Otaola, ese camino es inaceptable: “No hay diálogo con la dictadura. El nivel de la maquinaria diabólica es una vergüenza”.

Una figura indispensable en el futuro de Cuba

El influencer concluyó destacando el valor simbólico y político de Ferrer. De llegar al exilio, considera que su figura se vería fortalecida a nivel internacional.

“Ferrer es un tipo íntegro, Ferrer es un tipo que, de llegar a Estados Unidos, se convertiría en una voz importante, reconocida a nivel internacional. Dentro de la mazmorra no es otra cosa que un símbolo encerrado”, opinó.

Otaola cerró su intervención con una afirmación categórica:

“Yo creo que el final de la dictadura está más cerca de lo que nosotros creemos. Esta desesperación de la dictadura, de tratar de convertir a los ojos de los cubanos dentro y fuera de la isla a Ferrer en un falso líder, es porque la dictadura sabe que todo se le desmorona en la cabeza”.

El régimen estaría bloqueando la salida

Previamente Nelva Ismaray Ortega, esposa de José Daniel Ferrer, denunció que el régimen bloquea su salida del país y que lo mantiene bajo tortura psicológica.

En entrevista con Mario J. Pentón para Martí Noticias, Ortega dijo que el fundador de la UNPACU está bajo “presión psicológica y tortura sistemática” tras aceptar el exilio forzado que el régimen le imponía.

Ortega explicó que desde hace meses la familia está “a la espera de que le den una fecha para salir, pero siguen reteniendo nuestros documentos y presionándolo para que haga declaraciones favorables a un diálogo entre el régimen y Estados Unidos, algo que él no aceptará”.

“Todo ha sido sucio, todo ha sido juego para manchar nuestra dignidad. Aún en estas condiciones, él sigue firme en sus principios y no va a claudicar”, agregó.

Asimismo, denunció que su esposo está “pálido, con muchas secuelas de torturas y picaduras de chinches”, además las lluvias han inundado su celda.

“Él prefiere morir antes que rendirse, pero la situación es límite. Esta semana el régimen debe decidir si le permite salir del país; de no hacerlo, él aceptará quedarse en prisión”, dijo.

“Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”, concluyó.