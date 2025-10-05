Familia de Ferrer denuncia que el régimen bloquea su salida del país y lo mantiene bajo tortura psicológica

Vídeos relacionados:

Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor José Daniel Ferrer, denunció que el régimen bloquea su salida del país y lo mantiene bajo tortura psicológica.

En entrevista con Mario J. Pentón para Martí Noticias, Ortega dijo que el fundador de la UNPACU está bajo “presión psicológica y tortura sistemática” tras aceptar el exilio forzado que el régimen le imponía.

“Esta decisión la tomó por la seguridad de su familia y por todo el horror que ha vivido en prisión. Lo han golpeado, humillado, amenazado y privado hasta de alimentos y medicinas. Ha tenido que sobrevivir en condiciones infrahumanas, junto a delincuentes comunes y bajo la vigilancia de oficiales del Estado”, aseguró.

Ortega explicó que desde hace meses la familia está “a la espera de que le den una fecha para salir, pero siguen reteniendo nuestros documentos y presionándolo para que haga declaraciones favorables a un diálogo entre el régimen y Estados Unidos, algo que él no aceptará”.

“Todo ha sido sucio, todo ha sido juego para manchar nuestra dignidad. Aún en estas condiciones, él sigue firme en sus principios y no va a claudicar”, agregó

Asimismo, denunció que su esposo está “pálido, con muchas secuelas de torturas y picaduras de chinches”, además las lluvias han inundado su celda.

“Él prefiere morir antes que rendirse, pero la situación es límite. Esta semana el régimen debe decidir si le permite salir del país; de no hacerlo, él aceptará quedarse en prisión”, dijo

“Nos han arrebatado casi todo, pero no nuestra moral”, concluyó.

Exilio forzoso de José Daniel Ferrer

Esta semana, desde la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, Ferrer reveló que aceptó salir al exilio, una decisión que califica como dolorosa, tomada bajo presiones extremas del régimen, y motivada por la necesidad de proteger a su familia. A través de una carta manuscrita fechada el 10 de septiembre de 2025, Ferrer denuncia una cadena de abusos sistemáticos y reafirma su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba.

“Durante años he sido sometido a brutales golpizas, torturas, humillaciones, amenazas hasta de muerte y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes”, comienza la misiva, escrita a mano y publicada por su familia en redes sociales. “Mi familia también ha sido objeto de la más despiadada persecución”, agrega, atribuyendo esta violencia a los intentos del régimen de forzarlo al exilio o a renunciar a su activismo.

Una decisión marcada por el dolor y la frustración

Ferrer explica que decidió marcharse del país antes del asalto a su vivienda el 29 de abril, cuando fue regresado a prisión tras la revocación de su libertad condicional. “Ya desde antes del último asalto a mi hogar el 29 de abril de este año, había decidido marchar al exilio para poner a salvo a mi esposa e hijos”, afirma. “Esta decisión la tomé por la seguridad de mi familia y por la frustración que me produjo el confirmar al salir de prisión la desunión, el sectarismo y la falta de efectividad de la oposición dentro y fuera de Cuba.”

También señala que la Seguridad del Estado le ha exigido aprovechar el exilio para desacreditar la lucha por la libertad, incluyendo la manipulación de su imagen. “Han estado realizando videos y grabaciones con la intención de realizar publicaciones que pongan en duda nuestro compromiso con la lucha (...), videos y audios para mostrarnos como supuestos agentes de la tiranía.”

Incluso le habrían presionado para casarse en una fecha simbólica para el castrismo: “Ejercieron fuerte presión con la intención de que efectuara mi matrimonio con mi amada pareja, Nelva Ismarays Ortega, el día del natalicio del dictador fallecido.”

Además, según denuncia, pretendían que pidiera a Estados Unidos y la Iglesia Católica que retomaran negociaciones con el régimen. Ferrer es tajante: “Quiero dejar bien claro que si mi vida y la de mi familia depende de que pida tales cosas, prefiero mi muerte en este campo de concentración al estilo nazi (...). Estoy listo para morir, pero no para vivir sin honor, sin dignidad.”

Condiciones infrahumanas y tratos crueles

El líder opositor detalla que vive en condiciones extremas: “Sobrevivo entre delincuentes comunes capaces de todo crimen y bajo las órdenes del jefe de la prisión Vladimir Pineda, quien me odia brutalmente, y de la policía política.” Afirma que sufre “robos de mis alimentos y productos de aseo, ordenados por los esbirros del régimen” y que las amenazas contra su esposa e hijos “han sido mayores que en toda época anterior en prisión.”

Estas afirmaciones coinciden con denuncias recientes de su hermana Ana Belkis Ferrer, quien aseguró que en la cárcel le han robado las jabas con comida y productos de higiene, lo mantienen enfermo sin atención médica, y lo obligan a compartir celda con prisioneros violentos y agentes infiltrados. “Solo el amor, inmenso amor que siento por mi familia y mi apego a la lucha no-violenta han hecho posible que mantenga la calma, que acopie paciencia y que no me defienda (...) con los métodos que cualquier ser humano hubiese empleado en circunstancias tan extremas”, escribió Ferrer.

El exilio, no como huida sino como estrategia

Aunque lamenta el deterioro de la oposición y la complicidad del mundo libre, Ferrer insiste en que su salida no será una rendición: “De Cuba solo salgo con mi dignidad y honor en alto y no por mucho tiempo.” Y lanza una advertencia simbólica y patriótica: “Iba a salir como salió Maceo y muchos mambises, para regresar en el momento debido como regresó Martí, Gómez y Maceo. Pero no saldré bajo las presiones y juego sucio de los esbirros de la tiranía.”

A pesar de afirmar que ha perdido la fe en muchos opositores, asegura que “sigo teniendo mucha en los buenos luchadores que quedan.” Y concluye con una promesa irreductible: “Seguiría luchando hasta alcanzar la victoria o morir en el intento de ver a Cuba libre.”

Fue excarcelado en enero de 2025 bajo un régimen de libertad condicional que él mismo rechazó firmar, por considerarlo ilegítimo e incompatible con su compromiso con la lucha por la libertad de Cuba. “No acepto esas condiciones, échenme 30 años de sanción más (...). Me dejan en este campo de concentración”, declaró entonces Ferrer, reafirmando que no aceptaría ninguna medida que implicara claudicar o legitimar al régimen. “He sacrificado mi vida y a mi familia, a la que amo profundamente, para luchar por mi pueblo. Jamás abandonaré la lucha”, aseguró tras su salida, antes de ser encarcelado nuevamente tres meses después.

El 29 de abril de 2025, el Tribunal Supremo Popular revocó su excarcelación y lo envió nuevamente a prisión. El regreso fue justificado por supuestas incomparecencias ante el tribunal, aunque diversos observadores han denunciado el proceso como políticamente motivado.

El caso de Ferrer ha generado una creciente preocupación internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos exigió su liberación inmediata, mientras que Amnistía Internacional lo ha identificado como prisionero de conciencia sometido a tortura.

