Cubano Ulicer Aguilera logra plata y récord continental en el Mundial de Paratletismo

La delegación cubana celebró este sábado con entusiasmo la medalla de plata conquistada por Ulicer Aguilera en la prueba de lanzamiento de jabalina, categoría F13, durante el Campeonato Mundial de Paratletismo de Nueva Delhi 2025.

Aguilera, bronce paralímpico en París 2024, logró una marca de 63,37 metros en su segundo intento, que le aseguró el segundo lugar de la competencia, de acuerdo con el sitio digital JIT. Esta distancia representó un nuevo récord continental y superó su mejor registro anterior (62,51 m), así como su rendimiento de la temporada, que rondaba los 59 metros.

El cubano, de 36 años y doble campeón parapanamericano, mejoró el resultado obtenido en el Mundial de París 2023, donde se había quedado con el bronce, confirmando así su vigencia y alto nivel competitivo de cara al ciclo hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles.

Un podio de alto nivel

El británico Daniel Pembroke, actual recordista mundial de la categoría F13, dominó la competencia con un lanzamiento de 68,51 metros, consolidando su favoritismo. El español Héctor Cabrera se quedó con el bronce gracias a un disparo de 60,27 metros.

Otras actuaciones cubanas

Durante la misma jornada, la cubana Felipa Hechavarría participó en la prueba de salto de longitud T46, finalizando en el octavo lugar con 5,25 metros. La ecuatoriana Kiara Rodríguez, principal favorita, se llevó el oro con 6,29 metros, nuevo récord del campeonato.

El evento cerrará este domingo con la participación del jabalinista Ever René Castro, en la categoría F41.

Cuba en el medallero

Hasta el momento, Cuba ocupa el puesto 32 del medallero general, con una medalla de oro, una de plata y una de bronce.

Antes de la actuación de Aguilera, el saltador Robiel Yankiel Sol (T47), rey paralímpico, conquistó el oro en salto de longitud, mientras que Guillermo Varona (F46) obtuvo el bronce en lanzamiento de jabalina.

Estos resultados confirman el buen momento del paratletismo cubano en una competencia de altísimo nivel técnico y emocional.

