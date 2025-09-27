Sorprenden a hombre robando en una bodega de Guantánamo bajo la lluvia

Vídeos relacionados:

El régimen cubano exhibió este sábado en redes sociales la captura de un presunto ladrón en Guantánamo, en medio de una ola de asaltos a bodegas de la isla que refleja la inseguridad creciente y la desesperación de la población por la escasez de alimentos básicos.

La página oficialista en Facebook “Guantánamo y su Verdad” informó que la detención ocurrió en la madrugada, bajo una intensa lluvia, cuando la policía sorprendió a un hombre dentro de una bodega situada en Luz Caballero y Crombet.

Según la nota, al individuo se le ocuparon varias gruesas de cigarros y herramientas como una sierra para violentar puertas y cerraduras.

Captura de Facebook/Guántanamo y su verdad

El post, acompañado de imágenes del detenido y de los productos incautados, fue presentado como una “victoria” del trabajo conjunto entre pueblo y autoridades, con mensajes que resaltan la “colaboración ciudadana” como escudo frente a la delincuencia.

Sin embargo, el caso se produce apenas semanas después del robo de 14 sacos de arroz en otra bodega guantanamera, un hecho que reveló la magnitud de estos delitos y la implicación de receptadores en la cadena de venta clandestina.

Lo más leído hoy:

En esa ocasión, parte del botín fue recuperado, aunque los vecinos confirmaron que la fractura de la puerta principal evidenció la falta de seguridad en los establecimientos.

La ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, reconoció recientemente la gravedad de la situación, señalando que más de 163 robos en bodegas han sido reportados en lo que va de 2025, cifra que supera la del año anterior. Incluso admitió que un trabajador perdió la vida al intentar defender su puesto durante un asalto.

Holguín, Las Tunas, Santiago de Cuba, Guantánamo y Mayabeque están entre las provincias más golpeadas por esta ola delictiva, que deja a miles de familias en mayor incertidumbre sobre el acceso a los escasos alimentos de la canasta básica.

Propaganda y realidad

Mientras el aparato oficial se esfuerza por mostrar casos aislados como ejemplos de “eficiencia policial” o “vigilancia popular”, en la práctica las bodegas siguen siendo uno de los blancos más vulnerables del país.

Muchos de estos locales carecen de custodios, los salarios de los trabajadores son ínfimos y la falta de abastecimiento hace que cualquier producto almacenado se convierta en botín codiciado.

En redes sociales, las campañas propagandísticas del régimen, como “Guardianes por mi bodega”, son vistas más como un mecanismo de control social que como una solución real.

Vecinos denuncian que se pretende trasladar la carga de la vigilancia a administradores y pobladores, mientras el Estado evade su responsabilidad de garantizar condiciones de seguridad mínimas.

La inseguridad en las bodegas cubanas es hoy uno de los reflejos más crudos del colapso del sistema de distribución estatal, donde el hambre y la necesidad se entrelazan con la represión y la propaganda oficial.

Preguntas frecuentes sobre la inseguridad y robos en bodegas cubanas