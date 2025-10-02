Roban cientos de litros de combustible en terminal de San Agustín en La Habana

Transporte Público en La Habana (Imagen de referencia) Foto © CiberCuba

Un robo de cientos de litros de diésel fue detectado en la terminal de ómnibus de San Agustín, en el municipio habanero de La Lisa, en un momento crítico para el país, marcado por fuertes carencias de combustible que afectan tanto la generación eléctrica distribuida como el transporte público.

De acuerdo con Cubadebate, el incidente ocurrió en la noche del 30 de septiembre, cuando se abastecieron vehículos no autorizados en el Punto de Abastecimiento de Combustible (PAC), perteneciente a la corporación CIMEX, ubicado en el paradero de ómnibus urbanos de San Agustín.

Según informó la Dirección de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana al citado medio oficialista, el “pistero” de turno descargó sin autorización varias tarjetas de combustible pertenecientes a la entidad, facilitando así el desvío de combustible destinado a ómnibus de transporte urbano y camiones comunales de recogida de desechos sólidos.

Golpe doble a servicios esenciales

El robo ocurre en un contexto de déficit extremo de ómnibus y “gazellas” en la capital, debido a los bajos niveles de combustible disponibles. El desvío representa un doble golpe a dos servicios esenciales para la población habanera: la movilidad urbana y la recogida de basura, ambos ya gravemente afectados por la crisis energética.

Investigación en curso

El hecho, según el medio, fue descubierto gracias a medidas de control conjunto entre el MININT y las autoridades capitalinas. Una vez detectada la irregularidad, se notificó de inmediato a las autoridades competentes, que iniciaron un proceso investigativo para cuantificar el alcance del robo y detener a los implicados.

En un comunicado, la Dirección de Transporte de La Habana afirmó que “no existirá impunidad y se actuará enérgicamente ante conductas de este tipo”, calificando el suceso como un delito grave en las actuales condiciones del país.

Un recurso vital en tiempos de crisis

El robo de combustible ocurre en medio de una de las peores crisis energéticas de los últimos años, con apagones prolongados, paralización parcial del transporte público y limitaciones severas en sectores estratégicos.

Se repite la historia

En noviembre de 2023, trabajadores de -justamente- la Terminal de San Agustín y del Punto de Abastecimiento de Combustible (PAC) de la Corporación CIMEX fueron pillados infraganti mientras robaban combustible en las instalaciones de la citada terminal de La Habana.

El robo fue detectado durante un recorrido nocturno del Consejo de Dirección de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana por instalaciones que prestan servicios de transportación pública de pasajeros y talleres.

En aquel momento, la información ofrecida no precisó la cifra de implicados, la cantidad de combustible incautado, ni tampoco detalló la identidad de los responsables.

