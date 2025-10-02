Organizan acto político para devolver objetos robados a una anciana en Sancti Spíritus

El Ministerio del Interior (MININT) organizó un acto público en la localidad de Claudio, consejo popular Simón Bolívar, en el municipio de Yaguajay, Sancti Spíritus, para devolver a una anciana de 73 años equipos que le habían sido robados en su vivienda el pasado 2 de septiembre.

Según el canal estatal CentroVisión Yayabo, el autor del robo rompió dos tablillas de una persiana para entrar al domicilio. Tras la investigación, fue detenido el hombre de 39 años que confesó haber trasladado parte de los objetos sustraídos al municipio de Caibarién.

La devolución de los artículos recuperados se realizó en un acto público, en presencia de vecinos de la comunidad, efectivos del MININT y cámaras de televisión estatal. En el evento se mostraron una hornilla eléctrica de inducción, dos controles remotos y una bombilla, que fueron devueltos a su propietaria.

En declaraciones ofrecidas a la prensa local, la anciana expresó: "Yo me siento muy contenta, muy agradecida del todo el colectivo, del trabajo que han hecho, han hecho un trabajo maravilloso y rápido".

Este tipo de actos públicos no es un hecho aislado. En los últimos meses, se han reportado varios eventos similares en distintas provincias del país, en los que las autoridades organizan ceremonias de entrega de bienes recuperados en medio de investigaciones policiales.

En Santiago de Cuba, la Policía organizó un acto político para devolver siete motocicletas y piezas robadas, enmarcado en la Jornada Nacional contra el delito y las ilegalidades. En esa ocasión, la actividad fue difundida por medios oficialistas y generó críticas en redes sociales por su tono propagandístico.

En el municipio de Río Cauto, en Granma, las autoridades realizaron una ceremonia para devolver un tanque plástico robado a una familia, lo que provocó burlas y cuestionamientos por parte de la ciudadanía.

En Las Tunas, dirigentes comunistas también entregaron públicamente teléfonos celulares y una motocicleta recuperados, en un acto con cobertura mediática y presencia del Partido Comunista.

Estos eventos han sido criticados por sectores de la población y medios independientes, que los señalan como intentos del régimen cubano de presentar como logros acciones que forman parte de las funciones básicas de cualquier sistema de seguridad ciudadana.

