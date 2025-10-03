Lágrimas, flores y abrazos: Regresó después de tres años a Cuba y protagonizó un reencuentro de película

Un emotivo video compartido en TikTok muestra el momento en que un cubano, identificado en la red social como Yosuan Castro Almeida, regresó a Cuba y se reencontró con su madre y su abuela después de más de tres años sin poder abrazarlas.

“Más de 3 años sin ver a mis viejas, necesitaba estos abrazos”, escribió el joven junto a las imágenes que rápidamente conmovieron a miles de usuarios en la plataforma.

En la grabación se observa el instante en que el emigrado llega a la casa familiar, sorprende a su madre en la puerta y la envuelve en un fuerte abrazo lleno de lágrimas y emoción.

Segundos después, el momento se repite con su abuela, quien rompe en llanto al recibirlo y agradece con una sonrisa mientras él le entrega un ramo de rosas blancas.

El video también muestra la mezcla de sentimientos entre alegría, nostalgia y desahogo, tras un largo tiempo de separación debido a la emigración y las dificultades que enfrentan muchos cubanos para reencontrarse con sus seres queridos en la isla.

La publicación acumula cientos de comentarios de apoyo, en los que otros emigrados se identifican con la historia. “No hay nada como esos abrazos después de tanto tiempo”, comentó un usuario.

Este tipo de escenas se repite cada vez con mayor frecuencia en las redes sociales, donde cubanos dentro y fuera del país comparten los sacrificios y emociones que deja la separación familiar.