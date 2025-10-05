En el mar se baila mejor: El despelote de un cubano dando cintura a bordo de un yate

Si pensabas que solo los delfines dominaban el arte del movimiento en el mar, es porque aún no has visto a Jorbe Lengue Delgado Santana. Este cubano se ha convertido en todo un fenómeno de las redes cada vez que sube uno de sus ya míticos videos bailando… pero esta vez no lo hizo en cualquier parte, sino desde la proa de un yate.

Vestido con su uniforme de combate —shorts de mezclilla, camiseta clara, gorra y, por supuesto, calcetines oscuros—, Jorbe Lengue ha demostrado que no hacen falta luces de discoteca para romper la pista. Le basta un altavoz potente y su incomparable estilo para desatar carcajadas y aplausos virtuales por igual.

En esta oportunidad sus movimientos de infarto fueron a ritmo de "La dueña de to esto", un explosivo tema de Dany Ome y Kevincito El 13.

¿Su especialidad? Bailes al ritmo de los temas del momento o éxitos de todos los tiempos. ¿Su secreto? Pasos que combinan swing, flow y una flexibilidad digna de admiración en la cintura.

Como buen cubano, Jorbe no se guarda nada. Sus pasos hacen temblar la cubierta del barco y las redes sociales, donde usuarios celebran su alegría y disfrute y más de uno envidia sus movimientos.

Al parecer, no hay nada que lo detenga cuando de baile se trata y quienes están a su alrededor saben que con él la diversión y el buen ritmo están garantizados.

