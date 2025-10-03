Un video compartido en TikTok por el usuario @germanmarn ha emocionado a miles de personas al mostrar el momento en que regresa a su casa en Cuba y se reencuentra con su familia. En las imágenes, se le ve corriendo hacia su madre, quien también corre a su encuentro. Apenas se abrazan, ambos rompen en llanto, se arrodillan en plena calle y se funden en un abrazo que conmueve con solo mirarlo.

La escena ocurre frente a una casa de dos plantas, típica de muchos barrios cubanos. Lo que empieza como un abrazo entre madre e hijo se convierte rápidamente en un encuentro familiar lleno de emoción. Varios parientes se unen al abrazo, mientras él, visiblemente superado por la situación, se deja caer al suelo entre lágrimas.

Los comentarios no tardaron en aparecer. “Qué costumbre de llorar por desconocidos. Mis bendiciones”, escribió una usuaria. “Qué felicidad se siente esos abrazos anhelados por todos los que estamos lejos de los nuestros”, dijo otra. “Lloré contigo, felicidades”, resumió una tercera. El video tocó una fibra sensible para quienes sueñan con vivir ese reencuentro pendiente.

Alemán, como se identifica en la plataforma, respondió con gratitud a cada mensaje. “No tiene explicación, mi vida”, “Así mismo, cuánta felicidad en un solo abrazo”, “Gracias de corazón”, escribió en los comentarios. A un amigo cercano le confesó: “Tú sí sabes cuántas veces hablamos sobre este día. Gracias por estar siempre”.

También hubo espacio para el humor. Una seguidora bromeó que su hermana parecía quedarse esperando su turno para abrazarlo, y él respondió entre risas: “Yo preocupado por la reacción de mi mamá y terminé yo con las piernas que no me respondían”. Porque a veces, el cuerpo también se rinde cuando el corazón no da más.

Este video se hizo viral no por su calidad de producción, sino por lo genuino del momento. Refleja una historia que viven muchos cubanos: años lejos de sus seres queridos, llamadas que no bastan, y el deseo profundo de volver a abrazarlos. Cuando por fin llega ese instante, como le pasó a Alemán, no hacen falta palabras. Solo un abrazo. Y ese abrazo, como él mismo dijo, “no tiene precio”.

