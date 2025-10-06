Así ha sido el concierto de Gloria Estefan en Madrid

La leyenda de la música latina Gloria Estefan ofreció un multitudinario concierto este domingo en la Plaza de Colón de Madrid.

La presentación de la cubanoamericana se inscribe en el festival de la Hispanidad que se celebra cada año en la capital española.

“¡Qué delicia ser parte de esta celebración tan especial!”, dijo la cubana nada más tomar el micrófono según la reseña de Telemadrid.

Estefan interpretó algunos de sus temas más conocidos como “Oye mi canto”, con el que abrió el concierto, “No pretendo”, “Hoy” o “La vecina”.

Uno de los momentos más emotivos de la presentación fue cuando invitó a su esposo, el productor Emilio Estefan para interpretar junto el tema “Con los años que me quedan”.

Banderas de Cuba, Perú, Argentina, México y, por supuesto, España ondearon en la multitud según Telemadrid.

Lo más leído hoy:

La diva cubana también compartió escenario con Nathy Peluso, en “Chirriqui Chirri” o su hija Emily.

El concierto concluyó con un el emotivo “Cuba libre”, con que la cubana ha alzado la voz por la libertad de la isla.

La presidenta de la comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso deseó suerte a Estefan para un concierto que ha terminado siendo todo un éxito.

Preguntas frecuentes sobre el concierto de Gloria Estefan en Madrid