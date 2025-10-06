Miami-Dade lanza programa para ayudar a restituir licencias de conducir suspendidas

Vídeos relacionados:

El condado de Miami-Dade puso en marcha la Operación Luz Verde, una iniciativa del secretario del tribunal y contralor Juan Fernández-Barquín que facilita a los residentes restituir licencias de conducir suspendidas y salir de morosidades judiciales con exención de cargos de cobro por tiempo limitado.

De acuerdo con la información oficial, el programa estará disponible del 6 al 19 de octubre de 2025 y busca reducir el número de suspensiones en todo el condado.

Durante estas dos semanas, los residentes que cumplan requisitos pueden pagar en línea, por teléfono o en persona multas y costos pendientes por tránsito, estacionamiento, delitos menores y casos penales, sin recargos de cobro (ahorros promedio del 30% en saldos en cobranza). Para restablecer la licencia, el costo de reinstalación es de 60 dólares.

“Este programa no se trata solo de números, se trata de personas: del padre soltero que lleva a su hijo a la escuela, del empleado que depende del coche para ir al trabajo, del estudiante que intenta llegar a clase”, dijo a NBC Miami Fernández-Barquín al presentar la iniciativa.

La Operación Luz Verde se realizó también en abril, cuando se eximieron cerca de 250,000 dólares en cargos.

En Miami-Dade más de 85,000 personas tienen la licencia suspendida —con zonas como Brownsville que rondan las 7,000—, generalmente por multas impagas, no presentarse a citaciones, acumulación de puntos, entre otras causas. Testimonios recogidos por el condado reflejan que, al eliminar cargos de cobro, algunos usuarios solo pagan lo adeudado y recuperan el carné de inmediato.

La oficina del Secretario del Tribunal habilitó planes de pago para multas de tránsito, delitos menores y costos penales, así como asistencia remota para resolver dudas y localizar la sucursal de tribunal más cercana. También se dispuso un buzón de voz y un correo dedicado para gestionar casos durante la operación.

Con operaciones bianuales, el condado busca aliviar cargas financieras, restaurar el acceso a servicios que requieren licencia válida y mejorar la seguridad vial al regularizar a conductores suspendidos. “Ayudar a la gente a volver a la carretera” —resumió Fernández-Barquín— es el propósito central de la campaña.

Cambios en las licencias de conducir en Florida

Este año, el estado de Florida implementó una serie de medidas que afectan de forma significativa a los inmigrantes legales que residen en su territorio. Entre ella está la utilización del nuevo REAL ID desde el 7 de mayo y las renovaciones anuales de las licencias de conducción para quienes no son residentes permanentes.

La Cámara de Representantes de Florida aprobó una ley que penaliza la reventa de citas en las oficinas del DMV, práctica que había generado frustración entre los usuarios debido al acaparamiento y reventa de turnos gratuitos.

La legislación convierte esta actividad en un delito menor de primer grado, con sanciones que incluyen multas de hasta 1,000 dólares y penas de cárcel de hasta un año.

