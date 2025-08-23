Operativo en Baracoa contra motoristas sin licencia deja una veintena de motos ocupadas y elevadas multas

Vídeos relacionados:

Al menos una veintena de motos y motorinas fueron ocupadas en el municipio guantanamero de Baracoa durante un operativo del Ministerio del Interior (Minint) contra conductores sin licencia, mientras algunos enfrentan denuncias penales y otros multas y advertencias.

De acuerdo con la información publicada en el perfil oficialista de Facebook “Guantánamo y su verdad”, los vehículos permanecen retenidos en la Dirección Municipal de Transporte, donde sus dueños tendrán que abonar 1,000 pesos por cada jornada de estadía para poder recuperarlos.

Según la fuente, uno de los propietarios precisó que dos conductores fueron acusados "por el delito de desobediencia", debido a ser reincidentes en no portar el carnet de conducir, en tanto al resto se les aplicaron multas y advertencias.

El operativo generó reacciones críticas en redes sociales, donde varios usuarios cuestionaron la falta de medidas preventivas y el carácter abiertamente represivo de las sanciones.

“Si se pudiera sacar licencias más fáciles en Baracoa no hubiera tanta gente manejando sin papeles”, comentó Carlos Ramírez.

Mientras que Rafael García Benítez apuntó: “Realmente es necesario que saquen licencia, pero primero debió hacerse un trabajo preventivo. Lástima que todo sea represivo”.

Otros señalaron incongruencias en las exigencias a conductores de bicicletas eléctricas y compararon el rigor de las autoridades cubanas con prácticas más flexibles en otros países.

“Aquí donde estoy en el capitalismo hostil y cruel si el vehículo tiene todos los papeles en regla es multa al conductor y ya”, escribió Luis Miguel Rodríguez.

También hubo voces que expresaron desconfianza sobre el destino del dinero recaudado con las sanciones. “Dinero que irá para los bolsillos de alguien”, opinó el usuario Tikito Tikito Cintra, reflejando el malestar que despiertan los altos costos y la falta de transparencia en operativos de este tipo.

Al evaluar las causas de los incidentes viales en el país durante 2024, el gobierno cubano señaló a los conductores como los principales responsables de los accidentes de tránsito en la isla.

Asimismo, se elevó la cifra de accidentes en los que estuvieron implicados ciclos y bicitaxis, además de las muertes y personas heridas en estos incidentes.

Según un informe del Órgano Especializado de Tránsito de la Dirección General de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) divulgado en enero, las motos y ciclomotores estuvieron involucrados en un 3 % más de hechos en comparación con 2023 y “en correspondencia al total de los accidentes”.

El coronel Raúl Cano López, segundo jefe del órgano especializado en investigación criminal y delito común del Minint, consideró “preocupante la indisciplina vial junto al incremento de motos eléctricas y ciclomotores en la circulación vehicular, condición que incrementa la peligrosidad”.

Admitió que “se identifica un número significativo de conductores de motos eléctricas sin la correspondiente licencia de conducción, incluso con edades por debajo de los 16 años” y alertó que se realizan “alteraciones en los sistemas eléctricos para que alcancen mayores velocidades”, además del uso de cascos no homologados.

Muchos cubanos son multados frecuentemente por conducir motos eléctricas, también conocidas como motorinas, sin portar licencia.

En junio de 2020, casi a tres meses de haberse detectado los primeros casos de coronavirus en la isla, el cantante cubano de música urbana Jorge Junior fue retenido en una unidad de La Habana por conducir uno de esos vehículos sin portar la documentación requerida.

En el contexto de la pandemia de covid-19, en mayo de 2021 conductores de motos eléctricas en Cuba solicitaron al Gobierno que se les permitiera circular sin licencia.

Sin embargo, en noviembre de 2022, la Dirección Provincial de Transporte en Sancti Spíritus anunció la obligatoriedad de la licencia de conducción para todo tipo de motorinas, medida que tiene el propósito de garantizar la seguridad vial y proteger la vida de conductores y transeúntes.

Esta disposición, que ya está en vigor, amparada en la Ley 109 (Código de Seguridad Vial y Tránsito), busca el reordenamiento para la conducción de los ciclos eléctricos, medios de transporte más involucrados en accidentes de tránsito en la provincia, señaló entonces una nota del periódico oficial Escambray.

Por su parte, en enero pasado, el ministro de Transporte Eduardo Rodríguez Dávila recordó que está prohibido legalizar motos armadas con piezas compradas en mipymes.

En un post en su muro de Facebook para evacuar dudas sobre la comercialización de motos, el dirigente explicó que si alguien compra las piezas de una motocicleta en una mipyme, fabrica el cuadro y arma una moto, luego no podrá legalizarla.

