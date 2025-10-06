“Así se goza en La Habana”: Jóvenes cubanos la forman al ritmo de reparto frente al teatro Karl Marx

Un grupo de jóvenes cubanos protagonizó una animada coreografía de reparto frente al emblemático teatro Karl Marx, en La Habana, en un video que rápidamente se ha vuelto viral en TikTok.

Las imágenes, publicadas por el usuario @rachedance_melo, muestran a cuatro bailarines ejecutando una rutina llena de energía y sincronía, iluminados por luces nocturnas, con la icónica fachada del teatro al fondo.

El video, grabado aparentemente en una de las áreas de estacionamiento frente al edificio, refleja la popularidad del reparto entre los jóvenes de la isla, quienes continúan utilizando las redes sociales como espacio de expresión y creatividad.

El Teatro Karl Marx, situado en el municipio Playa, es uno de los recintos culturales más conocidos de Cuba y un punto de referencia en La Habana. En los últimos años, el lugar ha sido escenario de múltiples videos virales y sesiones de baile urbano.

El video ha recibido decenas de comentarios de usuarios que celebran el talento y la alegría de los bailarines, mientras otros destacan la capacidad de los jóvenes cubanos para “poner ritmo incluso donde la rutina y el abandono urbano dominan el paisaje”.

