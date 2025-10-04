Así le quedó: Cubano se las ingenia y fabrica ventilador recargable con batería de walkie-talkie en medio de apagones

En medio de los prolongados apagones que afectan a Cuba, un hombre ideó un invento casero para aliviar el sofocante calor: un pequeño ventilador recargable fabricado con materiales reciclados y la batería de un walkie-talkie.

El video, publicado en TikTok por el usuario @yubel.pino.hernan, muestra al cubano —al que llaman cariñosamente “el puro”— enseñando su creación, mientras el texto sobre la grabación señala: “El puro sobreviviendo a los apagones en Cuba”.

Mientras mostraba cómo funcionaba su invento, el hombre explicó: “Esto es un ventiladorcito recargable con los problemas que tenemos en el país por la electricidad: una pista de un aluminio, un motorcito de grabadora, una base inventada, una batería de un walkie-talkie. ¿Qué ustedes creen? Díganme si les gusta o no. O tómanos, miren, esto no es mentira, de acuerdo”.

La grabación rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes destacan el ingenio del hombre para encontrar soluciones en un contexto marcado por la escasez de recursos y la crisis energética que golpea a la isla.

En los últimos años, los cubanos han recurrido a inventos similares para mitigar las dificultades diarias provocadas por los cortes eléctricos, que en ocasiones duran más de 10 horas.

El ventilador casero se suma a la larga lista de estrategias de supervivencia popularizadas en redes sociales como TikTok y Facebook, donde se muestran desde cocinas improvisadas hasta sistemas de iluminación alternativos.

Este tipo de iniciativas refleja, una vez más, la creatividad con la que muchos ciudadanos buscan sobrellevar los constantes apagones que afectan tanto el descanso como la vida cotidiana en Cuba.

