Así le quedó: Cubano se las ingenia y fabrica ventilador recargable con batería de walkie-talkie en medio de apagones

En medio de los prolongados apagones que afectan a Cuba, un hombre ideó un invento casero para aliviar el sofocante calor: un pequeño ventilador recargable fabricado con materiales reciclados y la batería de un walkie-talkie.
El video, publicado en TikTok por el usuario @yubel.pino.hernan, muestra al cubano —al que llaman cariñosamente “el puro”— enseñando su creación, mientras el texto sobre la grabación señala: “El puro sobreviviendo a los apagones en Cuba”.
Mientras mostraba cómo funcionaba su invento, el hombre explicó: “Esto es un ventiladorcito recargable con los problemas que tenemos en el país por la electricidad: una pista de un aluminio, un motorcito de grabadora, una base inventada, una batería de un walkie-talkie. ¿Qué ustedes creen? Díganme si les gusta o no. O tómanos, miren, esto no es mentira, de acuerdo”.
La grabación rápidamente generó reacciones entre los usuarios, quienes destacan el ingenio del hombre para encontrar soluciones en un contexto marcado por la escasez de recursos y la crisis energética que golpea a la isla.
En los últimos años, los cubanos han recurrido a inventos similares para mitigar las dificultades diarias provocadas por los cortes eléctricos, que en ocasiones duran más de 10 horas.
El ventilador casero se suma a la larga lista de estrategias de supervivencia popularizadas en redes sociales como TikTok y Facebook, donde se muestran desde cocinas improvisadas hasta sistemas de iluminación alternativos.
Lo más leído hoy:
Este tipo de iniciativas refleja, una vez más, la creatividad con la que muchos ciudadanos buscan sobrellevar los constantes apagones que afectan tanto el descanso como la vida cotidiana en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la crisis energética y la creatividad en Cuba
¿Cómo afecta la crisis energética a la vida diaria en Cuba?
La crisis energética en Cuba provoca apagones prolongados que impactan significativamente la calidad de vida de los ciudadanos, limitando el acceso a servicios básicos como electricidad y agua, y obligando a las personas a buscar alternativas creativas para tareas cotidianas como cocinar y refrigerar alimentos.
¿Qué soluciones han encontrado los cubanos para enfrentar los apagones?
Los cubanos han recurrido a soluciones creativas como el uso de ventiladores caseros fabricados con materiales reciclados, sistemas de paneles solares para generar electricidad y cocinar con leña o carbón cuando escasean otros combustibles. Estas estrategias reflejan la capacidad de adaptación y resiliencia ante la falta de recursos.
¿Qué impacto tiene la creatividad cubana en las redes sociales?
Los testimonios de creatividad cubana se viralizan en redes sociales, mostrando al mundo la capacidad de los ciudadanos para encontrar soluciones ingeniosas a problemas cotidianos. Estos videos generan empatía y admiración, destacando la resiliencia del pueblo cubano ante la crisis energética.
¿Cómo se organizan los cubanos para aprovechar las pocas horas de electricidad?
Cuando hay electricidad, los cubanos organizan rápidamente sus tareas domésticas para aprovechar el tiempo al máximo. Cocinan para varios días, lavan ropa y realizan todas las actividades posibles antes de que la corriente vuelva a faltar, reflejando la presión y el estrés de vivir bajo apagones constantes.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.