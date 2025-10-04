¡Más de cien dólares! El precio final que pagó una cubana por aseo en la isla deja en shock a las redes

Una joven cubana mostró en TikTok las dificultades de abastecerse en la isla al compartir las compras de aseo personal que realizó recientemente, con un gasto total de 108 dólares estadounidenses.
“Vivo en Cuba y hoy hice unas compritas necesarias”, comentó en la descripción del video, donde exhibió los productos adquiridos: algunos para su hijo pequeño y otros de cuidado personal.
Según detalló, entre lo comprado están: Champú para bebé de la marca Chicco: 12 USD. Pasta dental infantil Chicco: 6 USD. Cepillo dental infantil Chicco: 5 USD. BB Cream de Garnier: 18 USD. Algodones desmaquillantes: 1,50 USD. Crema para el rostro: 18 USD. Agua micelar: 18,50 USD. Crema corporal: 12 USD. Peróxido y tinte capilar: 6 y 9 USD.
En total, la compra de la cubana en la isla ascendió a 108 dólares por apenas una decena de productos.
La joven explicó que algunos artículos eran “cositas de aseo para el niño” y otros para “la chapistería de mami, que por supuesto también se tiene que cuidar”.
El video, acompañado de la imagen de los productos sobre una sábana roja con la leyenda “Total de 108 USD”, ha generado debate en redes sobre el alto costo de la vida en Cuba, donde los salarios en pesos cubanos resultan insuficientes frente a la dolarización del mercado informal.
Preguntas frecuentes sobre el costo de la vida en Cuba
¿Por qué el costo de productos básicos de aseo personal es tan alto en Cuba?
El alto costo de productos de aseo en Cuba se debe a la dolarización del mercado informal, donde los precios están fuera del alcance de la mayoría que cobra en pesos cubanos. La escasez de productos y la falta de producción local aumentan la dependencia de importaciones, lo que encarece aún más los precios.
¿Cómo afecta el costo de vida en Cuba a los salarios de los trabajadores y pensionados?
El costo de vida en Cuba supera ampliamente los salarios de trabajadores y pensionados, ya que con un ingreso promedio de apenas 16 dólares al cambio informal es imposible cubrir las necesidades básicas. Esto obliga a muchas personas a depender de remesas o a recurrir al mercado informal para sobrevivir.
¿Qué estrategias utilizan los cubanos para enfrentar la crisis económica actual?
Ante la crisis económica, muchos cubanos recurren a estrategias como recibir remesas del extranjero, participar en el mercado informal y buscar trabajos adicionales que paguen en moneda extranjera. Además, el apoyo de familiares en el exterior que envían productos básicos es fundamental para muchas familias.
¿Cómo se compara el costo de los productos en Cuba con otros países de América Latina?
El costo de productos en Cuba es significativamente más alto que en otros países de América Latina, como Ecuador, donde con una cantidad mínima de dólares se pueden adquirir más productos. La escasez y la dolarización en Cuba elevan los precios a niveles inasequibles para la mayoría.
