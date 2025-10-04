¡Más de cien dólares! El precio final que pagó una cubana por aseo en la isla deja en shock a las redes

Una joven cubana mostró en TikTok las dificultades de abastecerse en la isla al compartir las compras de aseo personal que realizó recientemente, con un gasto total de 108 dólares estadounidenses.

“Vivo en Cuba y hoy hice unas compritas necesarias”, comentó en la descripción del video, donde exhibió los productos adquiridos: algunos para su hijo pequeño y otros de cuidado personal.

Según detalló, entre lo comprado están: Champú para bebé de la marca Chicco: 12 USD. Pasta dental infantil Chicco: 6 USD. Cepillo dental infantil Chicco: 5 USD. BB Cream de Garnier: 18 USD. Algodones desmaquillantes: 1,50 USD. Crema para el rostro: 18 USD. Agua micelar: 18,50 USD. Crema corporal: 12 USD. Peróxido y tinte capilar: 6 y 9 USD.

En total, la compra de la cubana en la isla ascendió a 108 dólares por apenas una decena de productos.

La joven explicó que algunos artículos eran “cositas de aseo para el niño” y otros para “la chapistería de mami, que por supuesto también se tiene que cuidar”.

El video, acompañado de la imagen de los productos sobre una sábana roja con la leyenda “Total de 108 USD”, ha generado debate en redes sobre el alto costo de la vida en Cuba, donde los salarios en pesos cubanos resultan insuficientes frente a la dolarización del mercado informal.

