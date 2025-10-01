¡Terrible! Un bebé de meses involucrado en accidente de tránsito en Santiago de Cuba

Vídeos relacionados:
Un accidente en la intersección de San Félix y San Francisco, en Santiago de Cuba, dejó este miércoles varios lesionados, entre ellos un bebé de apenas meses de nacido, según testimonios recogidos en el lugar.
De acuerdo con las versiones ofrecidas al reportero Yosmany Mayeta Labrada, los ocupantes de una motorina —tres personas, incluido el menor— no respetaron la señal de “Pare”. Acto seguido, colisionaron con una moto que descendía por San Francisco.
Testigos afirman que el bebé era trasladado en brazos, lo que incrementó el riesgo durante el impacto.
En la otra motocicleta viajaba un amigo del propietario, que la conducía de manera temporal debido a problemas personales del dueño, indicaron vecinos de la zona.
Como consecuencia del choque, la madre y el bebé fueron trasladados al Hospital Infantil Sur “La Colonia” para atención inmediata.
Según el reporte de Mayeta, permanecen en observación, con especial seguimiento al estado del menor para descartar golpes en la cabeza, según la información médica preliminar.
El siniestro, ocurrido en una zona catalogada como peligrosa por el flujo vehicular, reavivó críticas por conductas temerarias en la vía, especialmente el transporte de menores en brazos en motocicletas, práctica que multiplica el riesgo de lesiones graves.
Días atrás, un accidente de tránsito ocurrido en la calle Infanta, Centro Habana, dejó como saldo un fallecido y varios heridos graves, según reportes de testigos en redes sociales.
La víctima falleció de manera inmediata, mientras que los lesionados fueron trasladados a centros hospitalarios cercanos. Vecinos de la zona y usuarios en Facebook han expresado condolencias a los familiares del fallecido y deseos de pronta recuperación para los heridos.
Las causas principales de los accidentes de tráfico en Cuba incluyen la falta de mantenimiento de la infraestructura vial, el estado obsoleto del parque automotor, y fallos humanos como la inobservancia de las normas de tránsito o la conducción negligente.
El factor humano es responsable del 91 % de los accidentes según informes oficiales.
