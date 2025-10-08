Roban moto dentro de vivienda en La Habana y ofrecen 500 dólares de recompensa

Vídeos relacionados:
Un ciudadano cubano denunció públicamente el robo de una moto dentro de una vivienda en San Agustín, La Lisa, y ofreció una recompensa de 500 dólares a quien proporcione información que permita recuperar el vehículo.
De acuerdo con la publicación del usuario Otan Mi en el grupo de Facebook Venta de motos y bicimotos en la habana, ya se presentó el caso ante las autoridades competentes, y en el lugar se encontraron huellas, aunque la moto aún no ha sido localizada ni se ha identificado a los responsables.
Ante la falta de resultados inmediatos, el propietario decidió difundir el caso en redes sociales para ampliar el alcance de la búsqueda y aumentar las posibilidades de recuperarla.
“Al que sepa quién se la robó o dónde está la moto se le dará una recompensa de 500 USD. Favor informar”, señala el mensaje compartido públicamente.
En los últimos años, los robos de motos eléctricas y vehículos ligeros se han incrementado en diferentes zonas de La Habana, lo que ha llevado a muchos afectados a recurrir a denuncias públicas y recompensas como vías paralelas para intentar recuperar sus pertenencias.
En el mes de junio, un motorista cubano aumentó de 150,000 a 200,000 pesos cubanos la recompensa por la devolución de su motocicleta robada en La Habana.
La moto, un modelo Michuzuki NEW PRO eléctrico, fue sustraída el 27 de mayo frente al edificio Super Cake, en la intersección de las calles Zanja y Belascoaín, en Centro Habana.
Ola de estafas y robos
Una nueva modalidad de estafa relacionada con la compraventa de motos fue denunciada este mes en Guantánamo, donde al menos una persona resultó afectada tras caer en un esquema de robo disfrazado de alquiler.
Según alertó en Facebook el usuario Alexander Ríos Cruz, esta práctica consiste en ofrecer en alquiler una moto y entregar el carné de identidad para que el cliente lo fotografíe como garantía.
Sin embargo, una vez que el vehículo está en manos de un tercero, el supuesto dueño lo vende por otra vía y luego lo reporta como robado.
