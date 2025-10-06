ICE incluye a cubano en lista de peores delincuentes extranjeros ilegales por sus graves delitos

Vídeos relacionados:

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos incluyó en su lista de los peores delincuentes extranjeros ilegales arrestados a otro ciudadano cubano, con múltiples antecedentes penales por graves delitos, entre ellos tráfico de drogas y robos.

Un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) señaló este viernes que William Segade Herrera, quien no tiene estatus legal en ese país, ha sido condenado por al menos 11 delitos y es uno de los inmigrantes con historial criminal que se encuentran recluidos en el centro de detención Speedway Slammer, en el estado de Indiana.

La instalación, inaugurada esta semana, alberga a algunos de los más peligrosos delincuentes extranjeros ilegales detenidos por el ICE, entre los que figuran “criminales reincidentes que son miembros de pandillas, maltratadores domésticos, personas detenidas por delitos relacionados con armas y ladrones armados”, subrayó el DHS.

Según las autoridades, el cubano fue arrestado por violencia doméstica y posesión de metanfetamina, y posteriormente condenado por violencia doméstica, agresión agravada con arma, dos cargos por posesión de drogas, tres cargos por hurto en tiendas, tres infracciones de tráfico distintas y posesión de equipamiento para tráfico de narcóticos.

Recalcando la estrategia migratoria de la administración Trump, la subsecretaria de Seguridad Nacion, Tricia McLaughlin, advirtió que las personas que se encuentren en EE.UU. ilegalmente podrían terminar en cualquiera de los centros detención de ICE o ser enviadas al CECOT, en El Salvador, y quienes hayan infringido las leyes del país serán encontradas, arrestadas y deportadas.

Segade Herrera integra un amplio listado de cubanos con historial delictivo que han sido detenidos por ICE en varios estados este año, los cuales se encuentran en centros de detención en espera de su expulsión o ya fueron deportados.

Aunque la información del DHS no lo precisa, el hombre podría ser deportado a un destino distinto a Cuba, si el régimen de La Habana no lo admite de regreso. El gobierno de la isla se niega a recibir a cubanos que tienen antecedentes penales en EE.UU. o que emigraron antes de enero de 2017.

La administración Trump ha enviado a inmigrantes que han cometido graves delitos -incluidos cubanos- a terceros países. Un fallo de la Corte Suprema anuló en junio pasado órdenes judiciales previas y dio autorización a la Casa Blanca para deportar a ciertos inmigrantes a países distintos a los de su origen, incluidos lugares donde corren riesgo de tortura o muerte.

Antes del dictamen conclusivo del Supremo, dos cubanos con amplio prontuario criminal fueron enviados a Sudán del Sur, mientras que otro fue deportado al Reino de Esuatini en julio. Otros ciudadanos de la isla han sido llevados a México, aunque la cifra no se ha revelado.

De enero a septiembre de este año, 999 personas fueron deportadas a Cuba desde EE.UU. por vía aérea, en virtud de los acuerdos migratorios vigentes entre ambos países.

Datos oficiales del DHS cifran en más de 42,000 los cubanos con órdenes de deportación definitiva de Estados Unidos, pero la renuencia del régimen de la isla a aceptarlos de vuelta ha complicado los procesos de expulsión.

