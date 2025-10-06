Médico cubano exiliado reflexiona: “Quedarse en Cuba era condenar a la familia a la desesperanza”

Vídeos relacionados:
Desde el exilio, cada vez más médicos cubanos han desmontado con sus testimonios la narrativa oficial que presenta a Cuba como una potencia médica.
En esta ocasión, la reflexión que ha ganado fuerza en redes no fue escrita por un funcionario ni por un académico, sino por un médico de a pie que vivió el sistema desde dentro y decidió irse.
El doctor Lázaro Elieser Leyva García, especialista en Medicina Interna y con formación en España, compartió en su perfil de Facebook un texto publicado por su colega Águila Osmany Francisco, en el que se pregunta qué habría ocurrido si no hubieran emigrado.
La reflexión explora desde una visión íntima y dolorosamente honesta lo que implica dejar atrás la vida, la profesión y los afectos en busca de libertad.
“Lo que hubiese pasado si nos hubiéramos quedado en la Cuba de hoy no es una incógnita, hermano, es una condena escrita con dolor y certeza”, comienza el texto.
Lo más leído hoy:
“Hubiésemos seguido caminando con la cabeza gacha, sobreviviendo en un sistema que premia la obediencia y castiga la dignidad”, agregó.
La reflexión describe el agotamiento moral de ejercer la medicina en Cuba sin recursos, sin autonomía y bajo la presión política.
“Hubiésemos sido profesionales de nombre, pero esclavos de la miseria”, dice uno de los fragmentos más compartidos.
El texto también aborda el costo emocional y familiar del exilio, contrapuesto a la impotencia de permanecer en el país.
“Estar lejos duele, pero estar allá hubiera sido una cárcel para todos”, señala.
Y sobre la dignidad, añade: “Nos hubiésemos quedado, sí, pero quedarnos habría sido morir en vida”.
Para muchos médicos cubanos, el mensaje refleja la contradicción entre la vocación de servir y la frustración de hacerlo en un sistema que los utiliza como propaganda.
Emigrar, concluye el texto, no fue rendición, sino un acto de resistencia: “Irnos no fue rendición, fue salvar la llama que allá querían apagar”.
Preguntas frecuentes sobre la emigración de médicos cubanos y la situación del sistema de salud en Cuba
¿Por qué los médicos cubanos deciden emigrar?
Los médicos cubanos deciden emigrar principalmente por las difíciles condiciones laborales y económicas en la isla. Ejercen su profesión sin recursos adecuados, bajo presión política y con salarios muy bajos que no reflejan su formación ni esfuerzo. Muchos también buscan mejores oportunidades para sus familias y un entorno donde puedan ejercer su profesión con dignidad y autonomía.
¿Cómo afecta el exilio a los médicos cubanos y sus familias?
El exilio representa un costo emocional y familiar significativo para los médicos cubanos. Aunque emigrar puede ofrecerles libertad y oportunidades, deben afrontar la separación de sus seres queridos y la incertidumbre de adaptarse a un nuevo país. Sin embargo, para muchos, el dolor del exilio es preferible a la impotencia de permanecer en un sistema que consideran opresivo y explotador.
¿Qué papel juega el gobierno cubano en la situación de los médicos emigrados?
El gobierno cubano implementa políticas restrictivas que dificultan la vida de los médicos que emigran. Esto incluye la negación de documentos esenciales para homologar títulos en el extranjero y la imposición de un exilio forzoso de ocho años para quienes abandonan las misiones oficiales sin autorización. Estas medidas buscan controlar y limitar la capacidad de los médicos para establecerse y trabajar en otros países.
¿Cuál es la realidad del sistema de salud cubano según los médicos exiliados?
Los médicos exiliados denuncian que el sistema de salud cubano está colapsado y es utilizado como herramienta propagandística por el régimen. A pesar de la rigurosa formación de los profesionales, enfrentan una falta crónica de recursos, medicamentos y equipos básicos. Además, las misiones médicas al extranjero son vistas como un negocio lucrativo para el gobierno, más que una expresión de solidaridad.
Archivado en:
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.