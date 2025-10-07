El poderoso mensaje de una joven cubana que está conmoviendo las redes

Un video de una joven cubana de 20 años se volvió viral tras denunciar la precariedad cotidiana en Cuba y apelar a la libertad de expresión consagrada en la Constitución, en medio de exigencias para que las instituciones del régimen enmienden un error en su título universitario.
Luego de publicar su video este lunes, Ana Sofía Benítez Silvente recibió amenazas, fue citada en su Facultad y, según contó, posteriormente le comunicaron que su título académico “ya está listo”.
En el inicio del clip, la joven lee el Artículo 54 (“el Estado reconoce, respeta y garantiza la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”) para enmarcar su derecho a hablar: “Vengo a expresar lo que pienso”.
Licenciada como Técnico Superior en Prótesis estomatológica, explica que no ha podido ejercer por un error en su nombre en el título, pese a haberse graduado en febrero de 2025.
Por ello, y con una madre con problemas de salud, se puso a trabajar en otros oficios para contribuir a la economía doméstica.
"Pero no es un secreto para nadie que ni uno ni dos ni tres salarios son suficientes para vivir, sino que hay que ser mago para poder sobrevivir", dijo.
A partir de ahí, desgrana un inventario de carencias: salarios estatales (cita 3,000 pesos mensuales durante el servicio social) que no alcanzan, inflación, corrupción, transporte “inexistente”, agua y gas licuado intermitentes, tarifas de Internet onerosas y, sobre todo, apagones prolongados sin aviso.
“Dormir es una necesidad humana… cuando no se descansa, el cuerpo se agota física y mentalmente”, sostiene, enlazando los cortes eléctricos con un deterioro de la salud y cuestionando la capacidad del sistema sanitario para responder.
Benítez Silvente dice no querer emigrar, pero reconoce el desgarro que provoca ver a familiares y amigos partir “en busca de una vida donde puedan alimentarse bien, tener agua y un salario óptimo”.
Cierra citando a José Martí: “Libertad es el derecho que todo hombre tiene a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía”, como firma ética de su testimonio.
Tras la publicación, circularon amenazas dirigidas a la joven. Autoridades universitarias la citaron y, horas después, le confirmaron que su título —reclamado desde hace meses por un error administrativo— “está listo”.
Internautas le enviaron mensajes en los que le aseguraron que iría presa por sus declaraciones y otros le cuestionaron exponer esas carencias.
Más allá de los detractores, su testimonio conmovió a miles y activó respuestas inmediatas, al tiempo que reavivó el debate sobre expresión, servicios básicos y responsabilidad institucional en Cuba.
Preguntas frecuentes sobre la situación actual en Cuba y la libertad de expresión
¿Cuál fue el mensaje de Ana Sofía Benítez Silvente en su video viral?
Ana Sofía Benítez Silvente, una joven cubana de 20 años, denunció la precariedad cotidiana en Cuba y apeló a la libertad de expresión consagrada en la Constitución. Su video se volvió viral al exponer las dificultades económicas y la falta de servicios básicos en la isla. A pesar de las amenazas y la presión institucional, su testimonio reavivó el debate sobre la libertad de expresión y las condiciones de vida en Cuba.
¿Qué desafíos enfrenta la población cubana en su vida cotidiana?
Los cubanos enfrentan múltiples desafíos, como salarios insuficientes, inflación, corrupción, problemas de transporte, cortes de agua y gas, tarifas de Internet elevadas y apagones prolongados. Estas dificultades están afectando gravemente la calidad de vida de los ciudadanos, quienes luchan por satisfacer sus necesidades básicas. La situación se agrava con la precariedad del sistema de salud y las constantes amenazas a la libertad de expresión.
¿Cómo afecta la situación económica a los profesionales en Cuba?
En Cuba, muchos profesionales cualificados, como médicos, maestros e ingenieros, viven en condiciones de precariedad económica. Los salarios estatales no son suficientes para cubrir las necesidades básicas, lo que obliga a muchos a depender de remesas del extranjero o a trabajar en empleos alternativos. Esta situación refleja una inversión de valores donde aquellos que sirven al país enfrentan serias dificultades económicas.
¿Qué impacto tienen los apagones en la vida de los cubanos?
Los apagones prolongados en Cuba, que pueden durar hasta 20 horas diarias, tienen un impacto devastador en la vida cotidiana. Estos cortes eléctricos afectan el descanso, la salud y la capacidad de trabajar y estudiar de la población. Además, los apagones interrumpen la refrigeración de alimentos y medicamentos, lo que agrava aún más la situación de precariedad.
