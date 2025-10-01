Megaoperativo en Florida: ICE arresta a más de 400 indocumentados en una semana

Vídeos relacionados:

Una operación conjunta liderada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ​(ICE) de Miami, con apoyo de CBP y agencias estatales y locales, dejó más de 400 inmigrantes indocumentados arrestados entre el 22 y el 26 de septiembre de 2025, con foco en personas con órdenes pendientes o sujetas a deportación.

El operativo fue descrito por el Departamento de Seguridad Nacional como un modelo replicable a nivel nacional. Se centró en los “peores de los peores” y contó con el respaldo de socios del programa 287(g), incluida la Patrulla de Carreteras de Florida, las oficinas de los sheriffs de Polk y Brevard, la Guardia Nacional de Florida y otras entidades.

Según el balance oficial, entre los detenidos hay condenados o acusados por conducta lasciva, agresiones, violencia doméstica, prostitución, robo de vehículos, atropello y fuga y conducción bajo influencia del alcohol (DUI).

La subsecretaria Tricia McLaughlin afirmó que la operación “eliminó una amenaza inmediata para la seguridad pública” e instó a más cuerpos policiales a sumarse a este enfoque coordinado.

Entre los casos destacados citados por ICE se encuentran:

Walther Ramiro Hernández-Ortiz (Honduras): arrestado por conducta lasciva y obscena y agresión.

(Honduras): arrestado por conducta lasciva y obscena y agresión. Juan Carlos Hernández-Reyes (México): condenado por violencia doméstica y prostitución; antecedentes por agresión y conducta desordenada.

(México): condenado por violencia doméstica y prostitución; antecedentes por agresión y conducta desordenada. Edgar Rivera-Salinas (México): condenado por robo de vehículo, posesión de marihuana, huida para evadir y entrada ilegal.

(México): condenado por robo de vehículo, posesión de marihuana, huida para evadir y entrada ilegal. Efraín Santos-Palacios (México): arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y fugarse.

(México): arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y fugarse. Ubaldino Hernández-Hernández (México): cargos por atropello y fuga, conducción imprudente, operar sin licencia (tres cargos) y violación de libertad condicional.

(México): cargos por atropello y fuga, conducción imprudente, operar sin licencia (tres cargos) y violación de libertad condicional. Weder Teixeira Basto (Brasil): condenado por conducir bajo la influencia del alcohol.

(Brasil): condenado por conducir bajo la influencia del alcohol. Mario Suárez-Maya (México): arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, cuatro cargos por conducir sin licencia y dar nombre falso a la policía.

(México): arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, cuatro cargos por conducir sin licencia y dar nombre falso a la policía. Yoni Méndez-López (México): arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol, resistirse y agredir/amenazar a un oficial, no poseer licencia y huir de la policía con luces y sirenas activas.

Contexto y alcance

Florida encabeza el país en asociaciones 287(g) con 327 acuerdos vigentes, un aumento del 577% desde el 20 de enero de 2025, según datos incluidos en el informe de la operación.

Los detenidos quedaron bajo custodia de Enforcement and Removal Operations (ERO) para la tramitación de sus procesos de expulsión, de acuerdo con los criterios federales de prioridad.

Alguaciles de Florida solicitaron 250 millones de dólares en fondos estatales para reforzar su participación en el control migratorio, en coordinación con el gobierno del presidente Donald Trump, mediante equipos tecnológicos, bonificaciones a oficiales y mejoras en la capacidad de detención temporal.

Las solicitudes, presentadas ante la Junta Estatal de Aplicación de la Ley Migratoria —compuesta por el gobernador Ron DeSantis, el fiscal general James Uthmeier, el comisionado de Agricultura Wilton Simpson y el director financiero Blaise Ingoglia—, fueron evaluadas este martes.

Se trata de la primera entrega de fondos asignados durante una sesión legislativa especial celebrada en febrero.

