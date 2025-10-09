Así puedes perder el derecho a la justicia solo por cumplir 25 años en Florida

Cartel denuncia la ley “free kill” en una autopista al entrar a Florida Foto © Captura video YouTube / 10 Tampa Bay

Un cartel en la frontera de Florida recibe a los viajeros con el mensaje: “Bienvenido al estado del asesinato gratuito”, una denuncia directa al sistema legal que niega justicia por muertes médicas.

Según el portal de noticias Florida Politics, una ley vigente en el estado desde 1990 impide a ciertas familias demandar por daños no económicos cuando un ser querido muere por negligencia médica.

Si la víctima tiene 25 años o más, es soltera y no tiene hijos menores, el Estado considera que sus familiares no tienen derecho legal a reclamar por dolor, duelo o pérdida de compañía.

La medida, que forma parte de una excepción al Acta de Muerte Injusta del estado, fue diseñada para proteger a aseguradoras y proveedores de salud, según denuncian activistas.

Este año, la Legislatura de Florida votó de forma abrumadora para eliminar esa excepción, pero el gobernador Ron DeSantis vetó la ley, argumentando que podría disparar los costos del sistema de salud.

En respuesta, Daryl Perritt, un restaurador de St. Augustine cuyo hijo Cameron murió a los 33 años en un hospital donde advirtió previamente su condición, decidió lanzar una campaña pública contra la ley.

Fue él quien pagó un cartel colocado en la autopista I-95, justo antes del Centro de Bienvenida de Florida, donde se lee: “Welcome to the Free Kill State of Florida” (Bienvenido al estado del asesinato gratuito de Florida).

Perritt aseguró que millones de residentes no saben que pierden derechos solo por cumplir años.

“Adultos con síndrome de Down y autismo rara vez se casan o tienen hijos, pero al cumplir 25 pierden todos sus derechos en centros médicos de Florida”, dijo.

También relató que su suegra, al mudarse desde Nueva Jersey, perdió protecciones legales sin saberlo.

Otra voz crítica es Cindy Jenkins, madre de Taylor Jenkins, una joven que murió por negligencia médica tres meses después de cumplir 25.

El hospital diagnosticó mal la causa de muerte, según una autopsia privada pagada por la familia.

“Si Taylor hubiera muerto tres meses antes, yo habría podido buscar justicia”, lamentó Jenkins quien añadió: “Esta ley trató su vida y su muerte como si no tuvieran valor”.

Jenkins y Perritt forman parte de una campaña para instalar más carteles en todo el estado y presionar a legisladores que se opusieron a la revocación.

La representante Dana Trabulsy ya reintrodujo el proyecto como HB 6003 para la próxima sesión legislativa, que comienza en enero. Su versión no incluye topes de compensación.

El senador republicano Clay Yarborough había propuesto una enmienda con un límite de hasta un millón de dólares en indemnizaciones, pero fue rechazada por un voto. Ya adelantó que no volverá a presentar la iniciativa en 2026.

“La oposición al ‘free kill’ no es partidista”, dijo Jenkins quien también subrayó: “El 93 % de los legisladores votó por eliminar esta injusticia. Pero DeSantis solo habló del costo económico, no del costo humano”.

