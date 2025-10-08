Solo en Hialeah: Vende cucuruchos de maní por un dólar en plena calle y así reaccionan los cubanos

Un video compartido en TikTok por la usuaria @maylengrodriguez01 muestra una escena que ha conmovido a miles de cubanos en redes sociales: un vendedor ambulante ofreciendo cucuruchos de maní en medio del tráfico de Hialeah, al sur de la Florida.
El hombre, vestido con camiseta clara y sombrero para protegerse del sol, sostiene un cartel que anuncia “Maní - $1.00” mientras camina entre los autos detenidos, una imagen que muchos usuarios han descrito como “un pedacito de Cuba en Miami”.
En el video se observa el momento en que la conductora le compra varios cucuruchos, evocando el sabor y la tradición del típico maní callejero que forma parte del imaginario popular cubano.
“Recuerdos. Solo en Hialeah. ¿Cómo no comprar cucuruchos de maní?”, escribió la autora del video, acompañando la publicación con las banderas de Cuba y Estados Unidos.
La escena, que rápidamente se volvió viral, ha generado cientos de comentarios de nostalgia entre los usuarios, quienes destacan cómo las costumbres cubanas se mantienen vivas entre la diáspora. “Eso es cultura, eso es identidad”, comentó una seguidora.
Hialeah, conocida por su gran comunidad cubana, sigue siendo escenario de momentos que mezclan la cotidianidad estadounidense con las tradiciones más entrañables de la Isla, como el infaltable maní en cucurucho que, incluso lejos de casa, sigue uniendo a los cubanos.
Preguntas frecuentes sobre la venta de cucuruchos de maní en Hialeah
¿Por qué se ha vuelto viral la venta de cucuruchos de maní en Hialeah?
El video de un vendedor ambulante ofreciendo cucuruchos de maní en Hialeah se ha vuelto viral porque evoca la nostalgia y las tradiciones de Cuba entre la comunidad cubana en Miami. Muchos usuarios han compartido sus recuerdos al ver esta práctica típica de la isla replicada en Estados Unidos.
¿Qué representa la venta de maní para los cubanos en Miami?
La venta de maní en cucurucho es un símbolo cultural y de identidad para los cubanos, representando una conexión con sus raíces y una tradición que continúa viva en la diáspora cubana en Miami.
¿Cómo se mantiene la cultura cubana en lugares como Hialeah?
En Hialeah, la cultura cubana se mantiene viva a través de prácticas cotidianas y tradiciones como la venta de maní, el intercambio de comidas típicas, y las expresiones culturales que los emigrados cubanos llevan consigo, creando un ambiente que mezcla elementos de Cuba con la cotidianidad estadounidense.
